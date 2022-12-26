الإثنين 26-12-2022
الوكيل الاخباري

"هيئة الأسرى": معاناة الأسرى في سجون الاحتلال تتضاعف بسبب البرد القارس

تعرّف إلى قصة الطائر الذي ظهر على الإصدار الجديد من الدينار

حماية المستهلك تطالب بتخفيض أسعار الكاز والديزل

القوات الكورية الجنوبية تعلن أن تحطم إحدى مقاتلاتها مرتبط بسرب طائرات مسيرة من الشمال

الأردن يعزي ضحايا العواصف الثلجية التي ضربت الولايات الشرقية في أمريكا

الأرصاد: السلط تسجل أعلى كمية هطول مطري خلال 24 ساعة

تحذير من الكهرباء الأردنية للمواطنين

بلدية الزرقاء تبدأ بتنفيذ الحجز على أملاك 1200 مكلفاً تحقق عليهم الضرائب

ايعاز من الطاقة والمعادن حول رفع الجاهزية خلال المنخفض

المصفاة: تعبئة 705340 اسطوانة غاز خلال 4 أيام وتوقع تعبئة أكثر من 200 ألف اسطوانة اليوم

الإثنين، 26-12-2022 12:26 م

دراسة: تفشي كورونا في الصين سببه السلالات المنتشرة حول العالم

2022-12-25_09-22-47_485866


الوكيل الإخباري- قال مسؤولون في مجموعة عالمية تعمل على تتبع انتشار فيروس كورونا، إن تفشي مرض “كوفيد-19” في الصين يأتي بسبب سلالات الفيروس التي انتشرت في أنحاء العالم بالفعل، مع عدم وجود علامات حتى الآن على ظهور متحورات جديدة خطيرة.

وأفادت وكالة “بلومبرغ” للأنباء يوم الأحد، بأن السلطات الصينية كانت قد قدمت 25 عينة جينية جديدة من بكين ومنغوليا الداخلية وقوانغتشو في الشهر الماضي إلى “المبادرة العالمية لتبادل البيانات بشأن أنفلونزا الطيور”، وهي قاعدة بيانات يشارك فيها العلماء من جميع أنحاء العالم تسلسلات فيروس كورونا، كوسيلة لرصد التحورات الجديدة.

وقد سمحت التغييرات الصغيرة، التي تحدث بشكل طبيعي بينما ينتقل الفيروس من شخص إلى آخر، للعلماء بتتبع كيفية تحرك مسببات المرض في الصين، وتقديم الطمأنينة بشأن اتجاهه حتى الآن.

ومن جانبه، قال بيتر بوغنر، الرئيس التنفيذي لـ”المبادرة العالمية لتبادل البيانات بشأن أنفلونزا الطيور”، في مقابلة هاتفية: “لا يوجد دليل في هذه المرحلة يشير إلى وجود أي سلالات جديدة ذات أي أهمية”.

اضافة اعلان

 

 

القدس العربي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
منظمة الصحة العالمية جديد

الصحة العالمية: لا ننصح بجرعات لقاح كورونا إضافية حاليا

2526a635-2ae0-41f0-872f-9e1c16614fea_16x9_1200x676-3

كيف نتعايش مع متحورات أوميكرون الجديدة؟ نصائح من الصحة العالمية

1452157154

الصين تعلن التوقف عن نشر الإصابات اليومية لفيروس كورونا

24-12-2022_23_52_33_GomhuriaOnline_551671918753

الصين تسجل 37 مليون إصابة بفيروس كورونا يوميا

4108151

علماء الأوبئة في الصين يتوقعون 'تسونامي كوفيد' الشهر المقبل

corona-virus-getty.tmb-1200v

الدفاع الروسية: واشنطن غير راضية عن استنتاجات منظمة الصحة العالمية من أسباب جائحة كورونا

أخبار متعلقة
منظمة الصحة العالمية جديد

الصحة العالمية: لا ننصح بجرعات لقاح كورونا إضافية حاليا

tag_reuters.com,2022_newsml_RC2RYX9TT7U1_2056031315

الصين تواصل تخفيف قيود كورونا بعد احتجاجات

458204_34_1669814833

الصين ترد على انتقادات كورونا.. وتنتقد مناورات "الخصوم"

_116502342_29533110-6c9a-4cbb-b055-a0509c4907f8

الصين تكثف عمليات تطعيم المسنين ضد كوفيد 19

_127798833_chinaprotest2reuters

المحتجون في الصين يطالبون الرئيس شي علنا بالاستقالة بسبب قيود كوفيد

manar-05668820016569336293

بكين تنفي أن يكون الشعب الصيني محبطا من إجراءات مكافحة كورونا