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الإثنين، 26-12-2022 07:17 ص

الصحة العالمية: لا ننصح بجرعات لقاح كورونا إضافية حاليا

منظمة الصحة العالمية جديد


الوكيل الاخباري - قالت منظمة الصحة العالمية ، الأحد، إنها لا تنصح بجرعات لقاح إضافية لمواجهة الانتشار الجديد لكورونا.

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وذكرت المنظمة أن المتحور المنتشر حاليا في الصين من متحورات أوميكرون، ويشتمل على بعض الخصائص الأكثر خطورة إلى حد كبير وينتشر بشكل أسرع حتى بين من تلقوا اللقاح، بحسب الدكتور أمجد الخولي رئيس اللوائح الصحية الدولية في منظمة الصحة العالمية.


ووصف الخولي متحور الصين الجديد بأنه سريع الانتشار وقليل الخطورة.
وكشفت حكومة إقليم تشجيانغ بشرق الصين، وهو أحد الأقاليم الصناعية الكبيرة القريبة من شنغهاي، الأحد، إنها تواجه حاليا.


نحو مليون إصابة جديدة بكوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا يوميا، وتوقعت أن يتضاعف العدد إلى المثلين في الأيام المقبلة.

 

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