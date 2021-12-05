رصد 10 اصابات بكورونا في سفينة سياحية عائدة إلى الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري-أفادت دائرة الصحة بولاية لويزيانا الأمريكية بأن سفينة سياحية من المقرر أن ترسو في نيو أورليانز وعلى متنها أكثر من 3000 راكب رصدت 10 حالات إصابة بفيروس كورونا بين ركابها وطاقمها.



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وأوضحت دائرة الصحة أن السفينة "نرويجيان بريكأواي" المملوكة لشركة "نرويجيان كروز لاين" القابضة أبحرت من نيو أورليانز في رحلة تستغرق أسبوعا يوم 28 نوفمبر، وتوقفت في بيليز وهندوراس والمكسيك.



وأشارت إلى أنه من المقرر وصول السفينة إلى نيو أورليانز اليوم الأحد.



روسيا اليوم