الأحد 05-12-2021
الوكيل الاخباري

الخصاونة يستقبل كيري ويشيد بالدعم الأمريكي

الملك يؤكد على أهمية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا

ازدحام مروري على طريق المطار اثر حادث تصادم بين 4 مركبات - صور

جامعتا القدس المفتوحة وعمان العربية تفوزان بالجائزة العربية لأعمال الخير

وزيرة الثقافة والسفير الأسترالي يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين

الوهادنة: الأردن من الدول تفوق فيه نسبة العدوى الحد الآمن بعشرات المرات

السفير الروماني يؤكد ضرورة تطوير وتوسيع العلاقات مع الأردن

المهندسين تقرر اجراء انتخاباتها في شباط القادم

صحة اربد: الوضع الوبائي مستقر ولكن بحذر شديد

"مربوا الأغنام" توضح لـ"الوكيل الاخباري" حقيقة انخفاض أسعار اللحوم البلدية بعد السماح باستيراد الجورجية

الأحد، 05-12-2021 03:18 م

رصد 10 اصابات بكورونا في سفينة سياحية عائدة إلى الولايات المتحدة

61acb0154c59b7775b27fd1a


الوكيل الإخباري-أفادت دائرة الصحة بولاية لويزيانا الأمريكية بأن سفينة سياحية من المقرر أن ترسو في نيو أورليانز وعلى متنها أكثر من 3000 راكب رصدت 10 حالات إصابة بفيروس كورونا بين ركابها وطاقمها.

اضافة اعلان

 

وأوضحت دائرة الصحة أن السفينة "نرويجيان بريكأواي" المملوكة لشركة "نرويجيان كروز لاين" القابضة أبحرت من نيو أورليانز في رحلة تستغرق أسبوعا يوم 28 نوفمبر، وتوقفت في بيليز وهندوراس والمكسيك.


وأشارت إلى أنه من المقرر وصول السفينة إلى نيو أورليانز اليوم الأحد.

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
unnamed (2)

السنغال تسجل أول إصابة بـأوميكرون

omicron_-_agensi_1637979443

علماء يطرحون فرضية جديدة حول ظهور سلالة أوميكرون

23694189-26f5-478c-ad41-4366fa5d64c9

جنوب افريقيا تدخل الموجة الرابعة من كورونا

1-221-scaled

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 265 مليونا

5ebf9af542360468a7021840

أدنى عدد وفيات يومية بكورونا منذ شهر في روسيا

0374ea1e-7a8a-4850-81ce-f61379c934f5_16x9_1200x676

جنوب إفريقيا: إصابات الأطفال بكورونا أوميكرون لا تستوجب الذعر

أخبار متعلقة
shutterstock_1634310124-copy

الصحة العالمية : لا وجود لمتحور هيهي

1120215124838994526709

قطر تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ شهرين

covid_vaccine

ألمانيا تسجل رقما قياسيا بأعداد المصابين بكورونا

9999143204

7 وفيات و260 إصابة جديدة بـكورونا في فلسطين

thumbs_b_c_81b2a338a0abc28130962fd85160bc4d

الصحة العالمية تعلن عن تسلم سوريا الدفعة الأكبر من لقاح سينوفاك

امريكا 2

أمريكا تلزم جميع القادمين بإبراز شهادة التطعيم