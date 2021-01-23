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السبت، 23-01-2021 10:24 ص

أقل من 21 ألف إصابة

روسيا .. أدنى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ أكثر من شهرين

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توضيحية


الوكيل الإخباري - سجلت السلطات الصحية الروسية لأول مرة منذ أكثر من شهرين أقل من 21 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

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وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم السبت عن رصد 20921 إصابة جديدة بالوباء خلال آخر 24 ساعة (مقابل 21513 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أدنى حصيلة منذ 11 نوفمبر عندما تم رصد 19815 إصابة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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