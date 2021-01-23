روسيا .. أدنى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ أكثر من شهرين

الوكيل الإخباري - سجلت السلطات الصحية الروسية لأول مرة منذ أكثر من شهرين أقل من 21 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

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وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم السبت عن رصد 20921 إصابة جديدة بالوباء خلال آخر 24 ساعة (مقابل 21513 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أدنى حصيلة منذ 11 نوفمبر عندما تم رصد 19815 إصابة.

المصدر : روسيا اليوم

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