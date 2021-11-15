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الإثنين، 15-11-2021 04:19 م

روسيا.. تراجع معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي

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الوكيل الإخباري-تراجعت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا إلى ما تحت عتبة الـ39 ألفا، بينما لا يزال عدد الوفيات اليومية الجديدة عند مستوى مرتفع يزيد عن 1.2 ألف حالة.

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وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأحد عن تسجيلها خلال الساعات الـ24 الماضية 38.420 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 38.823 إصابة في اليوم السابق.

 

ويتوزع أكبر عدد من الإصابات الجديدة بين العاصمة موسكو (3789حالة)، وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (2968 حالة)، ومقاطعة موسكو (2666 حالة)، ومقاطعة سامارا (1789 حالة).


وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا خلال اليوم الأخير في روسيا بواقع 1211حالة وفاة، مقابل 1219 وفاة أمس، بينما تماثل 27972 مريضا للشفاء من العدوى يوم أمس.


وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة تسعة ملايين و109.094 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 256.597 حالة وفاة.

روسيا اليوم

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