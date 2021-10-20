الأربعاء 20-10-2021
الوكيل الاخباري

المطاعم السياحية تقدم بروتوكولا صحيا للحكومة بشأن السماح بالاراجيل

قرارات مجلس الوزراء اليوم الأربعاء

توقع ارتفاع أسعار المحروقات الشهر القادم

وزارة الأشغال تتابع الاستعدادات للتعامل مع الظروف الجوية المصاحبة لفصل الشتاء

شكوى من ثانوية عنبة للبنين في المزار الشمالي .. والتربية تتابع -صور

روسيا ثاني أكبر موردي النفط إلى الصين

إصابتان إثر حادث سير على طريق إربد الزرقاء

أسعار الذهب الأربعاء 20/ 10/ 2021

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة الاربعاء 20/ 10/ 2021- اسماء

الأردن يدعو مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته بوقف انتهاكات الاحتلال في الأقصى

الأربعاء، 20-10-2021 11:40 ص

الدول الأكثر تضررا في العالم بوباء كورونا

كورونا 8


الوكيل الإخباري - أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 241.5 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.9 مليون وفاة.

اضافة اعلان


وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 241.535.730، وإجمالي الوفيات 4.912.810.


وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ728192 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 45.130.987.


تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ603855 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 21.664.879.


في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 452454، وإجمالي إصابات 34.094.373.
وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ284477 وإجمالي إصابات 3.758.469.


وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 221314 وإجمالي إصابات 7.936.798.
وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 199882 وإجمالي إصابات 2.190.396.


وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 143049 وإجمالي إصابات 4.236.287.
وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 139265 وإجمالي إصابات 8.581.278.


وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 131655، وإجمالي إصابات 4.722.188.
تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 126910 وإجمالي إصابات 4.983.527.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
sjm-reak-Britain_86292464

ظهور متحور فرعي جديد لفيروس كورونا في بريطانيا

مصر 3

مصر تسجل 43 وفاة و868 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا

كندا : 30 وفاة و 607 إصابات جديدة بكورونا

كورونا 8

بريطانيا تسجل 223 وفاة و 43738 إصابة بفيروس كورونا

616e8cf342360439cd6a51e8

روسيا تسجل زيادة قياسية جديدة في وفيات كورونا و33740 إصابة

616e55b3423604414d6f6acc

كورونا عالميا.. أكثر من 241 مليون إصابة ومن 4.9 مليون وفاة

أخبار متعلقة
مصر 3

مصر تسجل 43 وفاة و868 إصابة جديدة بفيروس كورونا

616e55b3423604414d6f6acc

كورونا عالميا.. أكثر من 241 مليون إصابة ومن 4.9 مليون وفاة

كورونا 8

أكثر الدول تضررا في العالم بكورونا

كورونا ٢

الدول الأكثر تضررا في العالم بفيروس كورونا

كورونا ٢

قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا من كورونا

كورونا في العالم

الدول الأكثر تضررا من كورونا في العالم