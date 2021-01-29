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الجمعة، 29-01-2021 06:33 م

سترى النور في فبراير القادم

روسيا تعلن عن موعد إنتاج نسخة لايت من لقاح سبوتنيك v

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلن منتجو لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا المستجد اليوم الجمعة عن قرب تطوير نسخة جديدة أحادية الجرعة من هذا العقار.

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وأكد حساب "سبوتنيك V" على موقع "تويتر" أن النسخة الجديدة من اللقاح التي أطلق عليها اسم "سبوتنيك لايت" ("سبوتنيك الخفيف") سترى النور في فبراير القادم.

وصادقت وزارة الصحة الروسية في وقت سابق من الشهر الجاري على بدء الاختبارات السريرية للقاح "سبوتنيك لايت".


من جانبه، أوضح رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، أن "سبوتنيك V" ليس لقاحا واحدا بل إنه منصة لتطوير مجموعة من اللقاحات.
وأشار المسؤول إلى أن النسخة الجديدة من اللقاح مخصصة غالبا للتصدير إلى أسواق خارجية، فيما ستعتمد السلطات الروسية على "سبوتنيك V" في حملة التطعيم واسعة النطاق ضد كورونا داخل البلاد.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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