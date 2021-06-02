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الأربعاء، 02-06-2021 04:34 م

سلطنة عُمان تخفف قيود كورونا وتسمح بدخول مواطني دول الخليج

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الوكيل الاخباري - أعلنت سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، أنها ستسمح لمواطنيها ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بالتنقل اليومي عبر حدودها البرية لأداء أعمالهم، كما قررت تخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا.

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ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، قررت سلطنة عمان أيضا تمديد حظر دخول المسافرين من السودان والبرازيل ونيجيريا وتنزانيا وسيراليون وإثيوبيا وبريطانيا والهند وباكستان وبنجلادش ومصر والفلبين.

وأضاف أن البلاد لن تسمح أيضا بدخول القادمين من تايلاند وماليزيا وفيتنام وكذلك كل الوافدين الذين كانوا في أي من الدول المحظورة خلال فترة 14 يوما قبل موعد السفر، وذلك اعتبارا من 5 يونيو/حزيران وحتى إشعار آخر.


وستسمح السلطنة بإعادة فتح المساجد التي لا تقل سعتها عن 100 مصل للصلوات الخمس فقط.

وسيُسمح أيضا باستئناف الأنشطة التجارية بما لا يزيد على 50 بالمئة من طاقتها الاستيعابية، والأنشطة الاجتماعية كالأفراح على ألا تتجاوز نسبة الحضور 30 بالمئة من طاقتها الاستيعابية. 


وتقرر السماح بارتياد الشواطئ والحدائق والمنتزهات العامة، مع التأكيد على منع التجمعات أيا كان نوعها فيها، مع الالتزام بكافة الإجراءات والاشتراطات الوقائية.


 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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