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الأربعاء، 19-01-2022 09:44 ص

طهران: أوميكرون هو الطاغي خلال أسبوع في أنحاء إيران

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الوكيل الاخباري- قالت اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في إيران، إنه من المحتمل أن تصبح معظم الإصابات في إيران من نوع المتحور "أوميكرون" قريبا.

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وصرح عضو لجنة البحوث في اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في إيران، مسعود يونسيان، بأنه خلال الأسبوع القادم سوف تحتل الإصابات بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا نحو 100% من الإصابات في بعض من محافظات البلاد.

وأعلنت كلية الطب في محافظة خوزستان عن وجود 10 آلاف مصاب بـ"أوميكرون" في المحافظة بنسبة 80% من إجمالي الإصابات بكورونا.

وشهدت الإصابات بالفيروس في العاصمة طهران أيضا ارتفاعا بنسبة 40% مقارنة بالأسابيع الثلاثة الماضية حيث أشار نائب لجنة مكافحة كورونا في طهران، نادر توكلي، إلى ارتفاع مراجعات المصابين بكورونا لمستشفيات طهران بنحو 30 إلى 40 بالمئة، وقال: "متحور "أوميكرون" يشكل نحو نصف الإصابات في طهران وسيكون النوع الغالب في الإصابات بالمحافظة قريبا.

ويأتي هذا بعد أسابيع من انخفاض عدد الإصابات و الوفيات الناتجة عن كورونا في إيران حيث انخفضت أعداد الوفيات اليومية إلى أقل من 20 شخصا والإصابات اليومية إلى نحو 2000 شخص.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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