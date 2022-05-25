الأربعاء 25-05-2022
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الأربعاء، 25-05-2022 09:57 ص

عمدة موسكو يعلن عن عفو كوفيدي

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الوكيل الإخباري - أعلن عمدة مدينة موسكو، سيرغي سوبيانين أن سلطات العاصمة ستتوقف عن تحصيل الغرامات غير المدفوعة على مخالفات قيود فيروس كورونا.

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وأفيد علاوة على ذلك بأن حكومة المدينة ستقوم أيضا بتعويض السكان ورجال الأعمال الأفراد والكيانات القانونية عن مثل هذه الغرامات التي دفعت في السابق.


ويقول النص المنشور في مدونة عمدة موسكو: "الغرامات التي تفرضها السلطات التنفيذية لموسكو والمؤسسات التابعة لها تخضع للتعويض عن مخالفة جميع قيود كوفيد، باستثناء عدم الامتثال لنظام العزل في المنزل أثناء المرض بكوفيد - 19".


هذا، ويدخل "العفو الكوفيدي" حيز التنفيذ يوم 1 يونيو، فيما تقدر السلطات حجم هذا البرنامج بنحو 13.6 مليار روبل.


وسيتعين لاستعادة قيمة مثل هذه الغرامات المدفوعة، الاتصال بمركز الخدمات العامة التي تنتشر فروعه في جميع أنحاء البلاد، في موعد لا يتعدى 31 ديسمبر من العام الجاري.


ويتطلب إتمام الإجراء، إبراز وثيقة قرار فرض الغرامة، وإيصال بالقيمة المدفوعة، وتقديم طلب بالخصوص تتوفر نماذجه في موقع مدينة موسكو الإلكتروني.  

 

 

روسيا اليوم 

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