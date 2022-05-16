الإثنين 16-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

حالات يتم فيها استبعاد أسر من الدعم النقدي الموحد

روسيا: إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية وقصف 325 منطقة تمركز أفراد ومعدات عسكرية

ترجيح إعلان أسماء المقبولين للحج نهاية الاسبوع الحالي او بداية الاسبوع المقبل

أسعار الذهب محلياً

الدغمي: مسار التحديث السياسي يؤسس لتشكيل حكومات برلمانية

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الطفيلة - أسماء

قتلى وجرحى بإطلاق نار في البرازيل

الخارجية تدين التفجير في وزيرستان الباكستانية

لحظة خروج الملك السعودي من المستشفى- فيديو

ارتفاع حجم التداول العقاري بالأردن 1% خلال نيسان الماضي

الإثنين، 16-05-2022 09:45 ص

بعد تفشي كورونا .. سيئول تؤكد جاهزيتها التامة لمساعدة كوريا الشمالية

808x535_cmsv2_9e1791aa-e9e7-54a7-844b-4afb7ac1aa63-6696260


الوكيل الإخباري - سجلت كوريا الشمالية 392 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى أكثر من 1.2 مليون، من جانبها أعلنت الجارة الجنوبية أنها لن تدخر جهدا في تقديم المساعدة للشمال.

اضافة اعلان

 

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن 8 أشخاص توفوا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 50 شخصا.


وفي وقت سابق، أبلغت كوريا الشمالية لأول مرة منذ بداية الجائحة في العالم عن اكتشاف حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.


وبحسب وسائل الإعلام الرسمية بدأت "حمى غير مألوفة" بالانتشار في البلاد منذ نهاية أبريل.

 

واستنادا إلى تقارير وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية، يمكن الاستنتاج أن فيروس كورونا ينتشر في البلاد، ولكن لم يتم تقديم بيانات دقيقة حول النسبة الدقيقة للمصابين.


ونظرا لصعوبة الوضع في كوريا الشمالية التي ترزح تحت عقوبات صارمة، أعلن رئيس كوريا الجنوبية، يون سيوك-يول، اليوم الاثنين أنه لن يدخر جهدا في مساعدة الجارة الشمالية في التعامل مع التفشي الواسع لفيروس كورونا، وعرض إرسال اللقاحات وغيرها من الإمدادات الطبية الضرورية، إذا وافقت بيونغ يانغ على قبولها.


وقال يون خلال أول خطاب له عن الميزانية في الجمعية الوطنية (البرلمان): "يجب ألا نتراجع عن تقديم المساعدة الضرورية للشعب الكوري الشمالي، الذي يتعرض لخطر فيروس كورونا".


روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
628190024c59b75f695ebe9a

كيم جونغ أون يصب غضبه على المسؤولين بسبب التقصير في مواجهة كورونا

كورونا 8

كوريا الشمالية: 8 وفيات جديدة بـ"الحمّى"

AFP_1OC5RV

كورونا تعصف بكوريا الشمالية ورئيس البلاد يصفها بـ "الكارثة"

62807f284c59b750662ed61b

أكثر الدول تضررا في العالم بجائحة كورونا من حيث عدد الوفيات

الصين 3

الصين تسجل 226 إصابة جديدة بكورونا

كوريا الجنوبية 2

كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 25 ألف إصابة جديدة و48 وفاة بكورونا

أخبار متعلقة
w

كوريا الشمالية : تسجيل 174,440 إصابة جديدة بـ حمى من بينها 21 وفاة

2020-05-14T091318Z_109352113_RC29OG941GUS_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-SOUTHKOREA

ست وفيات في كوريا الشمالية جراء حمى بعد رصد إصابات بكوفيد

كوريا-الجنوبية-تعلن-استعدادها-لمساعدة-كوريا-الشمالية-بلقاحات-كورونا

كوريا الجنوبية تعلن استعدادها لمساعدة كوريا الشمالية بلقاحات كورونا

3GnedzEqickw9sP3jZFy2oOvDYOMND89oGbkrd4x

الصين توصي مواطنيها بتقليل السفر إلى الخارج حتى نهاية الجائحة

1049512597_0_126_2501_1532_1920x0_80_0_0_d5e641d86743194770b5322ac163c968

زعيم كوريا الشمالية: كورونا أكبر صدمة لبلادنا وقادرون على مواجهته

كورونا9

21 وفاة وأكثر من 17 ألف إصابة جديدة بكورونا في كوريا الشمالية