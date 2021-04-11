الأحد 11-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الحكومة : اقرار رواتب معلمين و تعيينات في التربية قريباً

فصل التيار الكهربائي عن مناطق بمحافظات الشمال غداً

غزة: ست وفيات و1479 اصابة جديدة بفيروس كورونا

فقدان محفظة في جرش

الملك عبدالله وولي العهد يزوران صرح الشهيد

أسعار الذهب الأحد 11/4/2021

وفاة شاب واصابة ستة اخرين اثر انهيار أتربة داخل نفق في الكرك

ولي العهد :نعاهد أنفسنا أن نواصل خدمة شعبنا الطيب الوفي

العثور على مبالغ بالمليارات في منزل المستشار المزيف برئاسة الجمهورية الجزائرية

وفيات الأحد 11/4/2021

الأحد، 11-04-2021 11:32 ص

غزة: ست وفيات و1479 اصابة جديدة بفيروس كورونا

154-103931-corona-world-injuries-million-deaths-2


الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة صباح اليوم الاحد، عن تسجيل ست وفيات و1479 اصابة جديدة بفيروس كورونا بقطاع غزة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

اضافة اعلان

وقالت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، انه تم اجراء 3849 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة الماضية وتسجيل ست وفيات بفيروس كورونا و 1479 اصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 712 حالة جديدة من مصابي الفيروس .


واشارت الى ان الاجمالي التراكمي للمصابين بلغ 81523 اصابة من بينهم 19130 حالة نشطة و61716 حالة تعافي وبلغ اجمالي الوفيات 677 .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
نت

الهند تسجل ارتفاعا غير مسبوق في إصابات كورونا

ك

وصول 50 ألف جرعة من لقاح فايزر إلى العراق

مصر

مصر تسجل 43 وفاة و801 إصابة جديدة بكورونا

جبل

عودة الحياة إلى طبيعتها في مضيق جبل طارق بعد تطعيم جميع السكان

مغرب

المغرب يسجل 740 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات

كورونا-2-1-1200x675

كندا: 9224 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار متعلقة
كورونا-غزة0000

غزة: 10 وفيات و1064 إصابة بفيروس كورونا

325560_5_1617868242

غزة: 8 وفيات و1932 اصابة بفيروس كورونا

thumbs_b_c_15a0e9812552962463f9a1bbbe93d0eb

ارتفاع عدد الحالات المصابة بكورونا في قطاع غزة

604f27574236041104379db3

روسيا: الإصابات اليومية بكورونا تعود للانخفاض

604f0a614236047e4d2ff18b

كورونا قد يؤدي إلى انخفاض متوسط طول العمر في روسيا بعامين

604dd8304236045a0f35bec5 (1)

تسجيل 10083 إصابة جديدة بكورونا في روسيا