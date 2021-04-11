غزة: ست وفيات و1479 اصابة جديدة بفيروس كورونا

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة صباح اليوم الاحد، عن تسجيل ست وفيات و1479 اصابة جديدة بفيروس كورونا بقطاع غزة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

اضافة اعلان



وقالت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، انه تم اجراء 3849 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة الماضية وتسجيل ست وفيات بفيروس كورونا و 1479 اصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 712 حالة جديدة من مصابي الفيروس .



واشارت الى ان الاجمالي التراكمي للمصابين بلغ 81523 اصابة من بينهم 19130 حالة نشطة و61716 حالة تعافي وبلغ اجمالي الوفيات 677 .