غزة: 21 وفاة و1556 اصابة جديدة بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل 1556 اصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة ناتجة عن الاصابة بالفيروس، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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واشارت الوزارة في موجز التقرير اليومي للفيروس في القطاع اليوم الثلاثاء، الى انه تم تسجيل 1500 حالة شفاء جديدة من مصابي كورونا خلال الساعات الاخيرة.



واضافت ان الاجمالي التراكمي للمصابين بلغ 92642 اصابة، من بينها 19642 حالة نشطة و72199 حالة شفاء، فيما بلغ اجمالي الوفيات 798.



واوضحت ان اجمالي الحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفيات بلغ 382 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 267