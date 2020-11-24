غزة: 3 وفيات و985 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل 3 حالات وفاة و685 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

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واشارت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في القطاع، الى تعافي 187 حالة جديدة من مصابي الفيروس خلال الساعات الاخيرة.



واضافت إن الاجمالي التراكمي للمصابين منذ اذار الماضي بلغ 16142 اصابة، منها 6499 حالة نشطة، و9571 حالة تعافي، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس 72.



وبلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفيات 285 حالة، والحالات الخطيرة 109 حالات.



