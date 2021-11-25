الخميس 25-11-2021
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الخميس، 25-11-2021 05:43 م

فرنسا تواجه الموجة الخامسة لكورونا بجرعة ثالثة معززة

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الوكيل الاخباري - أعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، اليوم الخميس، عن جملة إجراءات اتخذتها السلطات الفرنسية غداة اجتماع لمجلس الدفاع برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بغية التصدي للموجة الخامسة الجديدة من فيروس كورونا التي تشهدها البلاد في الأيام الأخيرة.

وأهم هذه الإجراءات، التي أعلن عنها فيران خلال مؤتمر صحفي، فتح باب التطعيم بجرعة معززة ثالثة ضد فيروس كورونا لجميع الأشخاص البالغين 18 عاماً، بحيث تكون متاحة اعتباراً من السبت المقبل، وفق ما نقلت قناة فرانس 24.

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