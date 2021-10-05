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الثلاثاء، 05-10-2021 08:30 ص

قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا في العالم بوباء كورونا

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الوكيل الإخباري - أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 235 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.8 مليون وفاة.

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وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 235.382.458، وإجمالي الوفيات4.808.399.


وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ703.278حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 43.852.204.


تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ598.152 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 21.478.546.


في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 448.997، وإجمالي إصابات 33.834.702.


وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ278.803 وإجمالي إصابات 3.681.960.


وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 207.056 وإجمالي إصابات 7.500.000.
وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 199.485، وإجمالي إصابات 2.178.939.


وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 142.261 وإجمالي إصابات 4.220.206.
وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 137.371 وإجمالي إصابات 7.972.122.
وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات131.068، وإجمالي إصابات 4.683.646.
تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 126.425، وإجمالي إصابات 4.963.243.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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