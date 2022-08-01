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الإثنين، 01-08-2022 11:46 ص

آخر مستجدات كورونا في قطر

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الوكيل الإخباري - سجلت قطر 762 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما توفي شخص واحد بسبب الفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى681.

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ووفقا لبيان صادر عن وزارة الصحة القطرية اليوم الاثنين، فقد تم تسجيل 636 حالة من إجمالي الحالات ضمن المجتمع المحلي، فيما تم تسجيل 126 حالة بين المسافرين.


وأضاف أنه خضع إجمالي 18221 شخصا للاختبار خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للاختبارات منذ بداية الوباء إلى 3747568.


ورفعت الإصابات الجديدة العدد الإجمالي للحالات النشطة في قطر وفقا للبيان، إلى 7246 حالة، وهو أعلى رقم خلال الشهور القليلة الماضية.


وفي مواجهة هذا الارتفاع الملحوظ في إصابات كورونا، قامت السلطات الصحية في قطر مؤخرا بإعادة فرص إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة مثل المطاعم ومراكز التسوق والمؤسسات الحكومية، وذلك بعد أقل من شهرين على رفعها.


وسجلت وزارة الصحة القطرية 855 حالة تعاف، ما يرفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى نحو 400 ألف متعاف.


وتجاوز عدد الجرعات التي قدمتها قطر لأفراد المجتمع المحلي، 7.32 مليون جرعة حتى اليوم.


وفي وقت سابق من الشهر الماضي، حذرت المديرة الطبية لمركز الأمراض الانتقالية في مؤسسة حمد الطبية بالدوحة، الدكتورة منى المسلماني من أن حالات الإصابة بكوفيد – 19، ستستمر بالارتفاع لأسابيع مقبلة.


وتأتي هذه التصريحات في أعقاب تخفيف قيود السفر وعودة عشرات الآلاف من المسافرين إلى البلاد.

 

بترا

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