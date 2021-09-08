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الأربعاء، 08-09-2021 01:02 م

قطر: الجرعة الثالثة المعززة للتطعيم ضد كورونا قيد الدراسة

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية أن الجرعة الثالثة المعززة للتطعيم ضد فيروس كورونا في قطر، ما زالت قيد الدراسة.

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وقال الدكتور يُوسف المسلماني المديرُ الطبي لمستشفى حمد العام، في تصريحات اليوم، إن بعض الدول على مستوى العالم، بدأت في توفير جرعة ثالثة لسكانها، وهي جرعة معززة، لافتًا إلى أنّه في الوقت الحالي يتم توفير جرعة ثالثة في قطر لفئات محددة تعاني نقصًا في المناعة، وتتطلب الحصول على جرعة إضافية لتوفير الأجسام المضادة القادرة على مقاومة الفيروس.


وأضاف أنه يجري حاليا البحث والدراسات بشأن إصدار قرار من الجهات والمنظمات وشركات إنتاج اللقاحات العالمية لتعميمها على مستوى العالم.


وقال المسلماني إنَّ الغالبية العظمى من الإصابات حول العالم حاليًا ترجع لمتحور دلتا، وهو موجود أيضًا في دولة قطر، لافتًا إلى أنَّ الإجراءات التي تم اتخاذها منذ ظهور هذا المتحوّر في شهر شباط الماضي كان الهدف منها تأخير وصوله، وبالفعل عندما وصل المتحوّر إلى البلاد كانت أعداد المطعمين قد ارتفعت كثيرًا، ما ساهم في الحدِّ من خطورة انتشاره على نطاق واسع.


واشار إلى أن الإجراءات الاحترازية ضد كوفيد-19، بالإضافة إلى الوتيرة المتسارعة للبرنامج الوطني للتطعيم في قطر، ساهم بشكل كبير في تسطيح منحنى الإصابات في البلاد، لافتًا إلى أهمية الاستمرار في الالتزام بهذه الإجراءات، خاصةً مع بدء العام الدراسي وحضور الطلاب للصفوف الدراسية بالمدارس.

 

المصدر: بترا

 

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