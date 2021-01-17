الأحد 17-01-2021
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الأحد، 17-01-2021 02:06 م

قطر: 188 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، اليوم الأحد، عن تسجيل 188 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

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واشارت الوزارة في بيان، إلى شفاء 246 حالة من الفيروس خلال الساعات الماضية، ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 143858.


ووصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في قطر إلى 147119 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات إلى 242 وفاة.


--(بترا)

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