كندا : احتجاجات على جواز سفر التطعيم ضد كورونا

الوكيل الاخباري- احتشد اليوم الأحد، مئات السكان وسط مدينة مونتريال الكندية، احتجاجا على "جواز سفر التطعيم" ضد فيروس كورونا، الذي قررت سلطات مقاطعة كيبيك، تنفيذه في الأول من أيلول المقبل، حيث يسمح فقط لأولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل بالوصول إلى المهرجانات والمطاعم ومرافق التدريب البدني .

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وقال المحتجون إن نظام جواز التطعيم، يعد " تحيزا غير مسبوق للسكان" ، و"نظام تمييزي"، ودعوا أحزاب المعارضة إلى نقاش عام بشأن طرح جوازات سفر التطعيم .



وكان وزير الصحة في مقاطعة كيبيك كريستيان دوبي، أكد في وقت سابق من هذا الأسبوع، أنه سيتم تنفيذ نظام "جواز سفر التطعيم" اعتبارا من الأول من أيلول المقبل، في محاولة لمكافحة تزايد حالات الإصابة بكورونا وما وصفه بالموجة الرابعة الحتمية من الفيروس .



وقال دوبي إن القيود المفروضة على الأماكن والأنشطة الأخرى ستتوقف على زيادة انتشار سلالة دلتا الأكثر خطورة في المقاطعة .

المصدر: بترا