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الأحد، 01-11-2020 08:47 ص

كندا تتخطى حاجز 234 ألف إصابة بكورونا

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الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الصحية الكندية اليوم الأحد تخطي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حاجز 234 ألف إصابة منذ بداية تفشي الوباء.

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وقالت السلطات في بيان إن البلاد سجلت حتى اليوم الأحد إجمالي 234511 إصابة بكورونا، تعافى منها 195876مريضا، فيما بلغت حالات الوفاة المرتبطة بالفيروس 10136 .


وأوضح البيان أن المقاطعات الكندية الأربع الكبرى كيبيك وأونتاريو وألبرتا وبريتيش كولومبيا، سجلت اليوم 2973 إصابة جديدة بكورونا .


وأعلنت نائب رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند، دخولها في عزلة ذاتية بمنزلها ابتداء من اليوم بعد تلقيها إشعارا من مسؤولين صحيين باحتمال تعرضها لفيروس كورونا، وقالت في تغريدة عبر تويتر ،إنها "سوف تستمر في عزلتها انتظارا لنتائج الاختبار" .


 




 

 


 

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