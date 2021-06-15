الثلاثاء 15-06-2021
الوكيل الاخباري

انطلاق مسيرة الأعلام الاستفزازيّة وإصابات خلال مواجهات بالقدس المحتلة

هكذا ستكون اجراءات الامن العام خلال الحظر الجزئي اعتباراً من الليلة

تراجع أسعار الذهب عالميا

توضيح حكومي حول تعديل الحظر الليلي اعتباراً من الليلة

2.47% فحوصات كورونا الايجابية

الاحتلال يعتدي على فلسطينيين في القدس المحتلة

حريق كبير في وسط البلد بعمان - صور

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

كشف تفاصيل مقتل فتاة على يد شقيقها بالزرقاء

الحكومة: يحق لسائقي العمومي التجول خلال فترة الحظر بعد تلقيهم الجرعة الأولى بـ 21 يوماً

الثلاثاء، 15-06-2021 03:09 م

كورونا.. دولة عربية تطعم سكانها بأكثر من 16 مليون جرعة حتى الآن

COVID19_Vaccine_1200x666


الوكيل الاخباري - أعلنت دولة عربية، اليوم الثلاثاء، أن عدد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والتي طعمت بها مواطنيها حتى الآن تجاوزت 16 مليون جرعة.

اضافة اعلان


جاء ذلك وفق ما أعلنته وزارة الصحة السعودية في تغريدة على تويتر، أوضحت خلالها أن عملية التطعيم تتم عبر أكثر من 587 مركزا في جميع أنحاء المملكة.


وتوجهت الصحة السعودية إلى المواطنين والمقيمين، بدعوة إلى اتخاذ الخطوة، وتلقي اللقاح، من خلال التسجيل عبر تطبيق "صحتي".

 

وأواخر الشهر الماضي، قالت الصحة السعودية، إن 40 % من سكان المملكة تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد منذ بدء حملة التطعيم.


وتسعى المملكة لتسريع حملة التطعيم على مستوى البلاد في خضم سعيها لإحياء السياحة واستضافة الفعاليات الرياضية والترفيهية، التي تشكل حجر الأساس لبرنامج "رؤية 2030" الهادف لتنويع الاقتصاد.


كما تشدد السعودية الخناق على المتردّدين في تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، من خلال منعهم من الحج والسفر إلى الخارج ودخول الجامعات ومراكز التسوق في محاولة لتوسيع رقعة التطعيم.


وكانت حملة التطعيم ضد وباء كورونا قد انطلقت في السعودية في 17 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2021_1_11_14_59_50_286

هل تغيرت الأعراض الأكثر شيوعا لفيروس كورونا؟

ملك

3 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

20201015-092622-AP20289380678772

ألمانيا في طريقها للتخلي عن ارتداء الكمامات

gettyimages-1231454039-594x594-1

بلد خليجي يكشف عن حالات إصابة بالمتحور الهندي

thumbs_b_c_8d0cd3da9875fee39aaa1d2c5239cbd5

روسيا تسجل 14185 إصابة و379 حالة وفاة جديدة بكورونا

مكسيك

39 وفاة جديدة بكورونا في المكسيك

أخبار متعلقة
2020-05-05T000000CO

السعودية تسجل 18 حالة وفاة بكورونا

السع

18 وفاة جديدة بكورونا في السعودية

2021_5_26_14_34_0_779

لماذا يتعين على المتعافي من كورونا الانتظار 90 يوما قبل تلقي اللقاح؟

11-381

40 % من سكان السعودية تلقوا جرعة واحدة من لقاحات كورونا

60a8fe634c59b7275927a791

السعودية..إصابات كورونا تتخطى الألف خلال 24 ساعة

السعودية

السعودية تسجل 886 إصابة و12 وفاة جديدة بكورونا