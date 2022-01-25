الثلاثاء 25-01-2022
الوكيل الاخباري

وفيات الثلاثاء 25-1-2022

بحث سبل زيادة وتعزيز الاستثمارات الصينية في العقبة

خاصية جديدة في تويتر للتغريد مع المقربين فقط

22 أصابة بضيق تنفس اثر الاستخدام الخاطئ للمدافئ

كوريا الجنوبية تسجل أعلى رقم بإصابات كورونا منذ بدء الجائحة

بوينغ تدخل سوق التاكسي الطائر باستثمار 450 مليون دولار

الحكومة: سوف نتخذ القرار المناسب بخصوص الدوام خلال المنخفض

أسعار النفط تعاود الارتفاع بعد هبوط لامس 2%

ارتفاع الباذنجان والخيار.. تعرّف على أسعار الخضار اليوم

3 اصابات بحادث تصادم على إشارات صويلح

الثلاثاء، 25-01-2022 09:15 ص

كوريا الجنوبية تسجل أعلى رقم بإصابات كورونا منذ بدء الجائحة

61ef967e423604593028a0c4


الوكيل الاخباري- أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، تسجيل رقم قياسي بعدد إصابات فيروس كورونا، هو الأعلى منذ بدء الجائحة.

اضافة اعلان


وقالت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إنه تم تسجيل 8356 إصابة في آخر 24 ساعة، ما رفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 749979 إصابة.

وتعد هذه المرة الأولى التي تتخطى فيها أعداد الإصابات اليومية 8000 حالة، منذ أبلغت البلاد عن أول إصابة بالفيروس في العشرين من يناير 2020.

وكان أعلى رقم يومي سجلته كوريا الجنوبية سابقا هو 7848 إصابة في الخامس عشر من ديسمبر الماضي.

ووصلت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 6588، بزيادة 23 حالة عن يوم الاثنين. وبلغ معدل الوفيات 0.88%.

وكانت كوريا الجنوبية، أعلنت أمس أن متحور "أوميكرون" أصبح السلالة المهيمنة في البلاد، بعد 52 يوما من الإبلاغ عن أول حالات الإصابة به.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
روسيا كورونا

الصحة السورية: 3 وفيات و44 إصابة جديدة بكورونا

شم

مرضى كورونا يفقدون حاسة الشم.. وهكذا يستعيدونها

كورونا ٢

أكثر الدول تضررا في العالم بكورونا

1202224142658715785173

فرنسا: إلزامية شهادة المطاعيم لدخول الأماكن العامة

379121-902426996

بريطانيا تعتزم إنهاء اختبارات كورونا للمسافرين المطعمين

1202223175348791438408

قطر تسجل وفاتين و2848 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار متعلقة
61e93fe24236047b0c5f0d14

روسيا.. الإصابات اليومية بكورونا تلامس الـ39 ألفا

كورونا ٢

أين يفقد أوميكرون نشاطه وحيويته بشكل أسرع؟

Doc-P-907586-637779029189566048

البروتين سرّ الصمود بوجه كورونا.. هذا ما كشفته دراسة جديدة

وفاة كورونا

زيادة قياسية جديدة في إصابات كورونا بالمكسيك

_111508184_52123961

ماذا تفعل إذا تعاملت مع شخص ثبتت إصابته بأوميكرون؟

61dfea094c59b712c31e24fd

بقفزة حادة.. الإصابات اليومية بكورونا في روسيا فوق الـ20 ألفا لأول مرة منذ ديسمبر