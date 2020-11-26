مباحثات فلسطينية روسية لشراء لقاح سبوتنيك V ضد كورونا

الوكيل الإخباري - كشف السفير الفلسطيني في موسكو عبد الحفيظ نوفل بأن السلطات الفلسطينية تجري مباحثات مع موسكو لشراء لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

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وقال نوفل في تصريح لصحيفة روسية ، نُشر اليوم الخميس، إن الجانب الفلسطيني يتابع التطورات الخاصة باللقاح الروسي وينتظر بدء التطعيم في روسيا.



وأضاف أن السلطات الفلسطينية تجري مباحثات مع موسكو بشأن شراء اللقاح، مشيرا إلى أن نقل اللقاح يتطلب موافقة وزارة صحة الاحتلال.



ونوّه إلى أن روسيا أرسلت إلى فلسطين 6 أطباء لتدريب الأطباء الفلسطينيين على محاربة فيروس كورونا قبل أسبوعين.

المصدر : روسيا اليوم

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