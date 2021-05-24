مقاطعة كيبيك الكندية تعلن إنهاء حظر التجول أواخر الشهر

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس وزراء مقاطعة كيبيك الكندية فرانسوا ليجولت عن إنهاء حظر التجول في المقاطعة نهاية الشهر الجاري والسماح للناس بالتجمع في باحات المطاعم .

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وقال ليجولت في بيان إن كيبيك التي عانت من حالات الإصابة والوفيات من وباء كورونا حافظت على تدابير صارمة منذ الخريف وشهدت موجة ثالثة من كورونا أكثر اعتدالا في معظم البلاد، مبينا أن كيبيك تتصدر بقية المقاطعات الكندية في معدل التطعيم بلقاحات كورونا والبالغ 60 بالمئة من البالغين في المقاطعة.



وأضاف ليجولت، يمكننا أن نرى الأمل موجودا، ونبدأ مرة أخرى في رؤية الناس، كخطوة أولى نحو العودة إلى صيف شبه عادي .



وسجلت كيبيك اليوم الاثنين 477 حالة إصابة بكورونا ليرتفع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في المقاطعة إلى 367376 إصابة تعافى منها 350270 مريضا، بالإضافة إلى 3 وفيات ما يرفع إجمالي حالات الوفيات المرتبطة بكورونا في كيبيك إلى 11084 وفاة منذ بداية الجائحة.

المصدر: بترا