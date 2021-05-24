الإثنين 24-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

انقطاع مفاجئ في الانترنت بالمملكة وهيئة الاتصالات ترد

هيئة الاتصالات: انقطاع الكهرباء أثر على مليون مشترك بخدمات الإنترنت

انقذوا حي سلوان .. يسيطر على تويتر

الضمان لـ الوكيل : رواتب المتقاعدين اليوم وبدل التعطل الخميس القادم

أسعار الذهب الإثنين 24/5/2021

تهنئة من الأردنيين بـ' عيد الاستقلال ' عبر برنامج الوكيل

شاهد.. مخلفات فحص كورونا في الشارع العام بعجلون

وفيات الإثنين 24/5/2021

أمانة عمّان تغلق 14 منشأة مخالفة لاشتراطات صحية ومهنية

ارتفاع أسعار النفط عالميا

الإثنين، 24-05-2021 09:25 ص

مقاطعة كيبيك الكندية تعلن إنهاء حظر التجول أواخر الشهر

4202127235255378173016


الوكيل الإخباري- أعلن رئيس وزراء مقاطعة كيبيك الكندية فرانسوا ليجولت عن إنهاء حظر التجول في المقاطعة نهاية الشهر الجاري والسماح للناس بالتجمع في باحات المطاعم .

اضافة اعلان

وقال ليجولت في بيان إن كيبيك التي عانت من حالات الإصابة والوفيات من وباء كورونا حافظت على تدابير صارمة منذ الخريف وشهدت موجة ثالثة من كورونا أكثر اعتدالا في معظم البلاد، مبينا أن كيبيك تتصدر بقية المقاطعات الكندية في معدل التطعيم بلقاحات كورونا والبالغ 60 بالمئة من البالغين في المقاطعة.


وأضاف ليجولت، يمكننا أن نرى الأمل موجودا، ونبدأ مرة أخرى في رؤية الناس، كخطوة أولى نحو العودة إلى صيف شبه عادي .


وسجلت كيبيك اليوم الاثنين 477 حالة إصابة بكورونا ليرتفع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في المقاطعة إلى 367376 إصابة تعافى منها 350270 مريضا، بالإضافة إلى 3 وفيات ما يرفع إجمالي حالات الوفيات المرتبطة بكورونا في كيبيك إلى 11084 وفاة منذ بداية الجائحة. 

 

المصدر: بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ووهان

مفاجأة من معهد ووهان.. إصابة 3 باحثين بكورونا قبل انتشاره

60ab40314236042895347899

وزارة الصحة السعودية تحسم جدلا حول الجرعة الثانية من اللقاح ضد كورونا

صين

الصين .. 18 إصابة جديدة بكورونا

كورونا-2-1-1200x675

أميركا: تقارير حول علاقة لقاحات كورونا بالتهاب عضلة القلب

تحديات-كبيرة-للوصول-إلى-لقاح-فعال-ضد-كورونا-800x549

كندا: تطعيم 85 بالمئة من الجيش بلقاح كورونا

كم

بريطانيا: لقاحا أسترازينيكا و فايزر فعالان ضد المتحور الهندي

أخبار متعلقة
غ

كندا تمدد الحظر على الرحلات الجوية من الهند وباكستان

20201019200102094S

كندا: تمديد إغلاق الحدود الكندية الأميركية حتى 21 حزيران

52021520355456101671

كندا تتلقى مليوني جرعة جديدة من لقاح فايزر

كورونا-غزة0000

كندا : تحذير من موجة كورونا رابعة

420212995530432074772

كندا: اعطاء 400 ألف جرعة من لقاحات كورونا بيوم واحد

ط

كندا تسمح باستخدام لقاح فايزر لسن 12- 16