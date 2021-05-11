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كندا تتلقى مليوني جرعة جديدة من لقاح فايزر

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الثلاثاء، 11-05-2021 09:03 ص

كندا تتلقى مليوني جرعة جديدة من لقاح فايزر

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الوكيل الإخباري- قال المشرف على جهود توزيع اللقاحات التابعة للحكومة الفيدرالية الكندية الجنرال داني فورتين، إن بلاده سوف تتلقى مليوني جرعة جديدة من لقاح فايزر ضد كورونا هذا الأسبوع.

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أوضح فورتين في بيان اليوم الثلاثاء، أن وصول المزيد من جرعات لقاح فايزر يأتي في الوقت الذي تستعد فيه المقاطعات الكندية الأربع الكبرى أونتاريو وكيبيك و بريتيش كولومبيا وألبرتا، لتوسيع قائمة الأشخاص المؤهلين للحصول على اللقاحات خلال الأيام السبعة المقبلة.


وأشار إلى أنه يتوقع الحصول على 650 ألف جرعة أخرى من لقاح أسترازينيكا، مبينا أن بلاده تجري مفاوضات مع الولايات المتحدة للحصول على المزيد من جرعات اللقاح، بعد تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر الماضي، بأن واشنطن قد تفرج عن بعض مخزونها غير المستخدم من أسترازينيكا .


يذكر أن كندا سجلت حتى اليوم الثلاثاء مليونا و 294 الفا و189 إصابة بكورونا، تعافى منها مليون و189الفا و678 مريضا، فيما بلغت حالات الوفاة المرتبطة بالفيروس 24682 وفاة منذ بداية الجائحة .

 

المصدر: بترا

 




 

 


 

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