كندا: اعطاء 400 ألف جرعة من لقاحات كورونا بيوم واحد

الوكيل الإخباري- سجلت كندا اليوم إعطاء 400489 جرعة من لقاحات كورونا هي الأعلى في يوم واحد، وذلك من الجرعات الأولى والثانية مجتمعة.

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وأظهرت الأرقام الصادرة عن الحكومة الفيدرالية الكندية في بيان اليوم أن 375636 جرعة كانت جرعات أولى، بينما 24853 جرعات ثانية.



وأوضح البيان أن 14 مليون شخص تناولوا حتى الآن جرعة واحدة على الأقل وهو ما يعادل 37 بالمئة من الكنديين، وأدى تدفق اللقاحات الواردة إلى البلاد إلى قيام بعض المقاطعات بتوسيع أهلية اللقاح.



وأعلنت السلطات الصحية الكندية تسجيل إجمالي 1273169 إصابة بكورونا حتى اليوم السبت، تعافى منها 1167422 مريضا، فيما بلغ إجمالي الوفيات المرتبطة بكورونا 24529 وفاة منذ بداية الجائحة .

المصدر: بترا