السبت 08-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

تسرب مياه في الزرقاء على وقع انقطاعها لأشهر - فيديو

كندا: اعطاء 400 ألف جرعة من لقاحات كورونا بيوم واحد

دودين لـ الوكيل : الغاء الحظر الجزئي خلال عطلة عيد الفطر سيناقش غداً وقرار هام مرتقب

فرق تفتيش الأمانة توجه 23 انذارا لمنشآت مخالفة

وفيات السبت 8/5/2021

الصحة تحذر من انتكاسة جديدة للوضع الوبائي وتحدد مؤشراً لذلك

أسعار الذهب السبت 8/5/2021

الأقصى يفتح أبوابه لآداء صلاة الفجر والمصلون يكبرون - فيديو

مؤشر حكومي يفرض الغاء الحظر الجزئي وفتح كافة القطاعات

كورونا في الهند.. وفيات قياسية خلال الـ 24 ساعة

السبت، 08-05-2021 11:28 ص

كندا: اعطاء 400 ألف جرعة من لقاحات كورونا بيوم واحد

420212995530432074772


الوكيل الإخباري- سجلت كندا اليوم إعطاء 400489 جرعة من لقاحات كورونا هي الأعلى في يوم واحد، وذلك من الجرعات الأولى والثانية مجتمعة.

اضافة اعلان

وأظهرت الأرقام الصادرة عن الحكومة الفيدرالية الكندية في بيان اليوم أن 375636 جرعة كانت جرعات أولى، بينما 24853 جرعات ثانية.


وأوضح البيان أن 14 مليون شخص تناولوا حتى الآن جرعة واحدة على الأقل وهو ما يعادل 37 بالمئة من الكنديين، وأدى تدفق اللقاحات الواردة إلى البلاد إلى قيام بعض المقاطعات بتوسيع أهلية اللقاح.


وأعلنت السلطات الصحية الكندية تسجيل إجمالي 1273169 إصابة بكورونا حتى اليوم السبت، تعافى منها 1167422 مريضا، فيما بلغ إجمالي الوفيات المرتبطة بكورونا 24529 وفاة منذ بداية الجائحة .

 

المصدر: بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
منظمة-الصحة-العالمية-1608128682

الصحة العالمية: كورونا يمتلك 'طاقة حركية هائلة' في بعض البلدان

هندط

كورونا في الهند.. وفيات قياسية خلال الـ 24 ساعة

برازيل

البرازيل .. 2165 وفاة جديدة بكورونا

تحديات-كبيرة-للوصول-إلى-لقاح-فعال-ضد-كورونا-800x549

كندا تعلن إلتزامها بجعل لقاح كورونا متاحا بسهولة في جميع أنحاء العالم

كورونا متحورة

بريطانيا تصنف سلالة فيروس كورونا الهندية بسلالة مثيرة للقلق

2

اليابان تمدد طوارئ كورونا بـ 4 مقاطعات

أخبار متعلقة
1942021142935download

كندا: مئات المسافرين الذين دخلوا البلاد مصابون بالسلالات الجديدة لكورونا

1

كندا: ارتفاع معدلات دخول غرف العناية الحثيثة بسبب كورونا

11202029165550177644656

كندا تسجل أول إصابة بسلالة كورونا الهندية

606f01694c59b744534e1ffc

السعودية تسجل أكبر حصيلة يومية من الإصابات بكورونا منذ الصيف الماضي

325560_5_1617868242

غزة: 8 وفيات و1932 اصابة بفيروس كورونا

606ec1b14236045fa33543f0

روسيا تسجل لليوم الخامس أقل من 9 آلاف إصابة بكورونا