الخميس 02-09-2021
الوكيل الاخباري

الجمارك تضبط أجهزة خلوية في جمرك المطار

مؤتمر صحفي الأحد المقبل للإعلان عن نتائج امتحان الشامل

اليرموك تقدم قروضا بقيمة 81 ألف دينار لـ 305 طالبا

وزارة التربية توضح حول قبول جميع الطلبة بالمدارس الحكومية

اتفاقية لتطوير وإدارة مكتبة حدائق الملك عبدالله بالمقابلين

سورية تعاني من سرطان الدماغ ومناشدة عاجلة لإنقاذها

ارتفاع ملحوظ باعداد اصابات كورونا النشطة بالاردن

حقيقة عودة التعليم عن بعد في الاردن منتصف شهر 10

المتقاعدين العسكريين تطلق موقعها الإلكتروني الجديد

مصدر : فتح الحدائق العامة والترفيهية في عمّان

الخميس، 02-09-2021 02:29 م

منظمة الصحة العالمية ترفض الاستخدام الواسع لجرعات كورونا المعززة

133-001722-corona-virus-vaccine-italy-human-trials_700x400


الوكيل الإخباري - قال رئيس منظمة الصحة العالمية إنه يعارض "الاستخدام الواسع النطاق للجرعات المعززة" للأشخاص الأصحاء في الوقت الحالي مشددا على الحاجة إلى إيصال جرعات لقاح كوفيد-19 إلى البلدان الفقيرة.

اضافة اعلان


وأشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر تصريحاته في برلين، الأربعاء، إلى أن منظمته، التابعة للأمم المتحدة، شهدت الأسبوع الماضي أول انخفاض في الإصابات الجديدة عالميا منذ أكثر من شهرين.
وتابع المسؤول: "من الواضح أن هذا أمر مرحب به جدا، لكنه لا يعني الكثير"، حيث أن العديد من البلدان لا تزال تشهد زيادات حادة في الإصابات و"تفاوتات مروعة" في الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.


ودعا تيدروس إلى وقف استخدام الجرعات المعززة (الثالثة) على الأقل حتى نهاية سبتمبر "للسماح لتلك البلدان المتأخرة في التطعيمات باللحاق بالركب".
وأوضح أن: "الجرعات الثالثة قد تكون ضرورية للسكان الأكثر عرضة للخطر، حيث يوجد دليل على تضاؤل المناعة في حالات المرض الشديدة".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6130ae7f4c59b71e6802816f

بلغاريا تمنع دخول المسافرين من الولايات المتحدة

613089a44c59b701b47c0e0a

الهند تسجل أكبر حصيلة يومية للإصابات بكورونا خلال شهرين

6130933e4c59b716b7732db6

روسيا.. الإصابات اليومية بكورونا تلامس الـ19 ألفا والوفيات تحت الـ800

منظمةةة

منظمة الصحة تفتتح مركزاً للكشف المبكر عن الأوبئة

كورونا في العالم

دول جديدة تدخل قائمة أكثر 10 دول تضررا من كورونا

61304ce54236043def72adf3

شركة موديرنا تطلب ترخيصا لإعطاء جرعة ثالثة معززة في الولايات المتحدة

أخبار متعلقة
6110f458423604610e7c6807

مدير الصحة العسكرية في تونس يتوقع تراجعا كبيرا في عدد الإصابات بكورونا

كورونا السعودية

الصحة السعودية: للتطعيم دور كبير في انخفاض وتيرة تفشي كورونا

كورونا 4

وفيات كورونا بين هذه الفئة من المرضى أعلى بـ30%.. الصحة العالمية تحذر

منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية تدعو إلى عدم اشتراط التطعيم أثناء السفر إلى الخارج

610bae1b4c59b77a12022779

الولايات المتحدة.. فاوتشي يتوقع تسجيل 200 ألف إصابة يوميا بكورونا

لقاح

منظمة الصحة العالمية تدعو إلى تجميد الجرعات المعززة حتى نهاية سبتمبر