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الأربعاء، 04-08-2021 07:50 م

منظمة الصحة العالمية تدعو إلى تجميد الجرعات المعززة حتى نهاية سبتمبر

لقاح


الوكيل الإخباري - دعت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء إلى تجميد الجرعات المعززة للقاحات المضادة لفيروس كورونا لوضع هذه الجرعات في تصرف البلدان التي لم تحصن سوى قسم ضئيل من سكانها.

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وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، خلال مؤتمر صحافي عقد في جنيف "نحتاج إلى قلب الوضع بسرعة والانتقال من توجيه غالبية اللقاحات إلى الدول الغنية، إلى توجيه غالبيتها إلى الدول الفقيرة"، مؤكدا أن التجميد يجب أن يستمر "حتى نهاية سبتمبر على الأقل".


ومن بين الدول التي بدأت إعطاء جرعات معززة هي ألمانيا والإمارات.

 




 

 


 

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