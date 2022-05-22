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الأحد، 22-05-2022 09:41 م

منظمة الصحة العالمية : جائحة كورونا لم تنته بعد

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الوكيل الاخباري - قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الأحد، ان الجائحة التي تسبب فيها فيروس كورونا لم تنته بعد مطالبا بتعميم حملات التطعيم في كل دول العالم.

واضاف غيبريسوس في كلمة افتتح بها اعمال الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في دورتها الـ 75، ان فيروس كورونا "يفاجئنا في كل منعطف وتسبب في عاصفة مزقت المجتمعات مرارا وتكررا، وما زلنا لا نستطيع التنبؤ بمساره أو شدته، بما في ذلك تزايد حالات الإصابات فيما يقرب من 70 دولة حول العالم، مع انخفاض وتيرة اجراء الاختبارات التشخيصية.

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