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السبت، 24-10-2020 02:51 م

محذرة من السفر واللقاءات

ميركل: ألمانيا ستواجه أشهرا صعبة بسبب كورونا

ميركل
أنغيلا ميركل


الوكيل الإخباري - أوضحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في رسالة الفيديو التقليدية اليوم، أن وباء فيروس كورونا المستجد، ينتشر حاليا في ألمانيا بوتيرة أسرع مما كان عليه في بداية العام.

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وأضافت المستشارة: "نحن الآن في مرحلة خطيرة للغاية من وباء الفيروس التاجي. عدد الإصابات الجديدة يتزايد بسرعة فائقة. والوباء ينتشر بسرعة مرة أخرى، أسرع مما كان عليه في البداية منذ أكثر من ستة أشهر".

 

وذكرت ميركل، أن هناك أشهر عسيرة تنتظر البلاد لاحقا.


وقالت: "لقد انتهى الصيف المريح نسبيا، وأمامنا أشهر صعبة للغاية. وسنحدد في الأيام والأسابيع المقبلة، كيف سيكون الشتاء، كلنا نقرر ونحدد ذلك، من خلال أفعالنا".


وحثت ميركل، مواطنيها على التوقف عن السفر وعن اللقاءات خارج المنزل وعدم المشاركة في الفعاليات.


وقالت المستشارة "أرجوكم: امتنعوا عن أي رحلة غير ضرورية، وعن أي احتفال أو فعالية غير ضرورية فعلا. يجب البقاء في البيت قدر الإمكان".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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