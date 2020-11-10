الثلاثاء 10-11-2020
الوكيل الاخباري

وزير المياه يدلي بصوته في سحاب

الحكومة تعلق على علاج كورونا والحظر الشامل

وزير الشؤون السياسية: الهيئة هي من تدير الانتخابات كاملة

وزير الإعلام يشارك بالاقتراع في ماركا

الملك يعزي بوفاة صائب عريقات

منظمة الصحة العالمية تعلق على لقاح فايروس كورونا المرتقب

مؤتمر صحفي للحكومة بعد قليل

رئيس الوزراء : أدليت بصوتي في إيدون ويشرفني ما رأيت - فيديو

وفاة صائب عريقات بكورونا

أمجد العضايلة يغرد ويوجه رسالة للاردنيين




الثلاثاء، 10-11-2020 12:16 م

هل يمكن الإصابة بفيروس كورونا عن طريق وجبات المطاعم؟

AdobeStock_234985603


الوكيل الاخباري - صرح كبير الخبراء في مركز التشخيص المجهري لدى الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلكين، ميخائيل ليبيديف، أن احتمال الإصابة بفيروس كورونا جراء تناول الطعام في المطاعم والمقاهي ضعيف جدا.

اضافة اعلان

جاء ذلك على لسانه في حديث أدلى به الاثنين 9 نوفمبر لوكالة "نوفوستي" الروسية.


وأشار إلى آن عدم ارتداء الكمامات الطبية وعدم التقيد بالتباعد الاجتماعي يشكلان خطرا أكبر على كل من يزور الأماكن العامة.


وأوضح  أن خبراء المركز قد أخذوا 220 ألف عينة للتأكد من وجود فيروس كورونا فيها، فاكتشفوا العدوى  في 321 عينة منها فقط، ما يعادل نحو 0.15% من إجمالي العينات المأخوذة. أما وجبات الطعام فلم يكتشف فيها فيروس أبدا.


وأضاف قائلا:" من أجل تجنب الإصابة بفيروس كورونا في الأماكن العامة من الضروري المراعاة الصارمة للمتطلبات التي طرحتها هيئة حماية حقوق المستهلكين وهي التقيد بالتباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة وغيرها من وسائل الوقاية الفردية والالتزام بقواعد الصحة العامة.


مع ذلك فإن رئيسة الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلكين (روس بوتريب نادزور)، آنا بوبوفا، أعلنت في وقت سابق أن فيروس كورونا يصيب  المواطنين غالبا ما في وسائط النقل العام حيث من الصعب التقيد بإجراءات التباعد الاجتماعي.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
depression

بعد 90 يوما من التعافي.. مشاكل مفاجئة تهدد الناجين من كورونا

1-format43

وزير ألماني: لا أحد يعرف متى سيتوفر لقاح كورونا

Uvaxcenntitled-1200x675

هل حصلنا أخيرا على لقاح ضد فيروس كورونا ؟

1-1391490

منظمة الصحة العالمية تعلق على لقاح فايروس كورونا المرتقب

_114956823__114953774_753d209c-8a5c-4d8b-885c-455135bb845f-1

وفاة صائب عريقات بكورونا

1593560904_315128_1593562394_noticia_normal_recorte1

إجمالي الإصابات بكورونا في الهند يقترب من 8.6 مليون

أخبار متعلقة
33

البرازيل: 290 وفاة جديدة بكورونا

unnamed (1)

تونس: 22 وفاة و1297 إصابة جديدة بفيروس كورونا

714

غزة: وفاتان و118 اصابة جديدة بفيروس كورونا

10e7f50d252aed826b6cb31f

الهند تسجل 812 وفاة و66732 إصابة جديدة بكورونا

12

روسيا تتوقع استقرار معدلات الإصابة بـكورونا خلال 20 يوما

bb35529b-98c3-431e-9a81-b3f3a59ab45c

اصابات كورونا حول العالم تتخطى حاجز 37 مليون اصابة