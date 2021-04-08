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الخميس، 08-04-2021 10:04 ص

وفاة أكثر من 3600 عامل صحي أمريكي في العام الأول لكورونا

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الوكيل الإخباري- توفي أكثر من 3600 من العاملين في مجال الرعاية الصحية في الولايات المتحدة في العام الأول لوباء كورونا، وفقا لتحقيق استمر 12 شهرا، أجرته صحيفة Guardian and Kaiser Health News.

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والتحقيق الذي حمل عنوان Lost on the Frontline والذي تتبع من مات ولماذا، كشف أن ثلثي العاملين في مجال الرعاية الصحية المتوفين هم أشخاص ملونون، وأن أكثرهم ولدوا خارج الولايات المتحدة.

وذكر التحقيق أن العمال الذين يتلقون أجورا أقل هم من تعاملوا مع رعاية مرضى كورونا يوميا، والممرضات وموظفي الدعم وموظفي دور رعاية المسنين، كانوا أكثر عرضة للوفاة بسبب كورونا من الأطباء.

وبحسب صحيفة "الغارديان" فإن هذا الأمر يكشف عن عدم المساواة العميقة المرتبطة بالعرق والوضع الاقتصادي في القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية في الولايات المتحدة.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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