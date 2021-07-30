الجمعة 30-07-2021
الوكيل الاخباري

10 وفيات و760 إصابة جديدة بكورونا في المملكة اليوم

الجيش : إحباط محاولتي تهريب مخدرات من سوريا

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

مقتل اثنين من طاقم السفينة التي تعرضت لهجوم قبالة عُمان

تعديل أوقات عمل جسر الملك حسين

مكافحة الأوبئة تطمئن الأردنيين بعد إرباك عبر مواقع التواصل

مصدر فلسطيني : محمود عباس بصحة جيدة

وفاتان و135 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

قرارات حكومية تدخل حيز التنفيذ الأسبوع القادم

وفيات الجمعة 30/7/2021

الجمعة، 30-07-2021 02:21 م

وفاتان و135 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

dcd4946d-4e29-4f78-969c-a2183581c934 (1)


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل حالتي وفاة، و135 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و60 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

اضافة اعلان


وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن حالتي الوفاة سجلتا في المحافظات على النحو التالي: جنين (1)، وقطاع غزة (1).


وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم (5)، جنين (6)، نابلس (7)، بيت لحم (4)، سلفيت (1)، قلقيلية (1)، الخليل (5)، رام الله والبيرة (2)، قطاع غزة (104)، مشيرة إلى أن عدد الفحوصات بلغ 4102.


وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم (1)، جنين (2)، نابلس (8)، بيت لحم (2)، رام الله والبيرة (1)، قطاع غزة (46)، لافتة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 98.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.4% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.


ولفتت إلى وجود 9 مصابين في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 13 مصابا، بينهم مصاب واحد على جهاز التنفس الاصطناعي.


وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 591,526، بينهم 415,881 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر : وفا 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6103f0434c59b74565054d2a

إطلاق إنتاج موسع من اللقاح الروسي أبيفاك كورونا

6103edf74236041a8619f5af

متحور دلتا يسيطر على لبنان بنسبة 100%

6103e1594236041b16371846

الصحة العالمية : أميركا سجلت أعلى معدل عالمي بإصابات كورونا الأسبوع الماضي

6103dcf54c59b703d539cff3

الجزائر.. وفاة مرضى بسبب نفاذ الأكسجين

6103b6154c59b702e3191cf7

أستراليا.. فتح الحدود مرتبط بتطعيم 80% من السكان بجرعتي كورونا

ؤ

روسيا تسجل 794 وفاة جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
ال

116 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

637615261391456659

إيران تسجل 151 حالة وفاة جديدة بكورونا

1591661-865375361

ماليزيا تسجل رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية بكورونا

24983657

روسيا: الإصابات اليومية بكورونا تفوق الـ 25 ألف إصابة

60e92dba4236045a6d5cb9e2

فيروس كورونا ينتشر مجددا في ولاية أسترالية ذات كثافة سكانية عالية

هند

الهند تسجل أكثر من 30 مليون إصابة بكورونا حتى اليوم