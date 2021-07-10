فيروس كورونا ينتشر مجددا في ولاية أسترالية ذات كثافة سكانية عالية

الوكيل الإخباري- أعلنت ولاية نيو ساوث ويلز، أكبر الولايات الأسترالية من حيث عدد السكان، عن أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا حتى الآن هذا العام.

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وذكرت السلطات في الولاية الأسترالية، أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في التفشي الأخير اقترب من 500 إصابة.



وكانت هناك 50 حالة جديدة لانتقال العدوى في المجتمع، مقارنة بـ 44 حالة في اليوم السابق، وهو الرقم القياسي السابق لعام 2021.



وقالت رئيسة وزراء ولاية أستراليا، غلاديس بريجيكليان، في إفادة تلفزيونية إن 26 من حالات الأصابة المسجلة، اليوم السبت، قضوا وقتا في المجتمع بينما كانوا مصابين ومعدين.



وأضافت بريجيكليان، "عندما تعلم أن هناك 26 حالة معدية في المجتمع، فإن الاستنتاج الوحيد الذي يمكننا استخلاصه هو أن الأمور ستزداد سوءا قبل أن تتحسن".



ويوجد حاليا 47 حالة في المستشفى، 19 منهم تحت سن 55 عاما. ويوجد 16 شخصا في العناية المركزة.

المصدر: روسيا اليوم