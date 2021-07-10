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السبت، 10-07-2021 02:55 م

إيران تسجل 151 حالة وفاة جديدة بكورونا

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في إيران، اليوم السبت، عن 151 حالة وفاة جديدة بكورونا.

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وأضاف بيان لوزارة الصحة الإيرانية، حول آخر الإحصائيات المتعلقة بتفشي وباء كورونا في إيران، أن الوزارة سجلت 11 ألفا و664 إصابة جديدة، منذ يوم أمس الجمعة، لغاية اليوم السبت، وزيادة عدد الإصابات إلى ثلاثة ملايين و355 الاف و786 إصابة.

 

وارتفع عدد الوفيات بكورونا في إيران إلى 85 ألفا و694 وفاة.

وأشار البيان، إلى تعافي ثلاثة ملايين و10 ألفا و90 شخصا من بين المصابين بفيروس كورونا في إيران لحد الآن، بينما يرقد 3 آلاف و602 شخصا داخل مراكز العناية المشددة لدى المستشفيات والمراكز العلاجية في أنحاء البلاد.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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