الخميس 27-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الاحتلال يمدد اعتقال الأردنيين إلى الاثنين

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى العدوان

الارصاد تحذر من طقس الجمعة

شاهد - والدتا فرح وسارة ترويان لـ "الوكيل الإخباري" تفاصيل مؤلمة في أحداث غزة الأخيرة

عضو في لجنة الاوبئة تفجر مفاجأة بردها حول الحظر الجزئي ! - فيديو

الملك وولي العهد يودعان ولي عهد أبوظبي

أمريكا تقدم منحة للأردن بقيمة 40 مليون دولار

120 مستوطنا يقتحمون الأقصى

استقرار أسعار الذهب عالميا

الخميس، 27-05-2021 02:50 م

ولايات أمريكية تبتكر أساليب جديدة لتشجيع المواطنين على تلقي لقاح كورونا

1-1426466


الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الرسمية في ولاية أوهايو الأمريكية عن تنظيم مسابقة "لوتو" خاصة بالمواطنين الذين تم تطعيمهم بلقاحات ضد فيروس كورونا المستجد.

وذكرت مصادر إعلام روسية في تقرير لها أن المسابقة تم ابتكارها لجذب الناس لأخذ اللقاح في ولاية أوهايو الأمريكية.

اضافة اعلان

وأشار التقرير إلى أن السلطات المحلية ستعلن عن فائز واحد كل يوم أربعاء لمدة خمسة أسابيع. مؤكدة عن "تقدم ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص للمشاركة في اليانصيب".


وبعد نجاح الفكرة، قررت عدة ولايات أمريكية تطبيق الفكرة ذاتها ومن بينها ولاية ماريلاند ونيويورك وكولورادو.


وفي السياق نفسه، تقوم ولايات أمريكية أخرى بابتكار طرق أخرى لحث السكان على تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا ومنها ولايات تقدم حوافز مالية (100 دولار لكل ملقح).

 

المصدر-سبوتنيك

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Moscow

موسكو تحتل المرتبة الثانية عالميا في مواجهة كورونا ... فمن الأولى؟

منت

4 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

ce7a1453-1b57-4980-bc2e-2e44d2052bc8_16x9_1200x676

الصحة العالمية: لم نرصد حالات من السلالة الهندية لكورونا في مصر

60af65254c59b70ff27d948c

قرار من وزارة الصحة يثير غضب الأطباء في مصر

1038833461_0_183_3500_2151_1200x0_80_0_1_a750247b712d7ad4feeb49824b2552b2

أمريكا: الموافقة على مشروع رفع سرية معلومات تتعلق بكورونا

سلالة

رصد سلالات جديدة متحورة لكورونا في روسيا

أخبار متعلقة
11-6

تراجع حاد في عدد متلقي اللقاح.. أمريكا تصطدم بمعركة تطعيم المشككين

وزير

السعودية: تسجيل 200 ألف شخص يوميا للحصول على مواعيد تلقي لقاح كورونا

1

خبر محبط.. جرعة واحدة من فايزر لا تحمي من المتحور

Milk-production-in-heifers-fed-Digestarom-Dairy-increased-by-0.7-kg-per-day

3 جرعات.. روسيا تخترع لقاحاً قابلاً للأكل!

_118155380_kolkata

روسيا : لقاح سبوتنيك V يقاوم السلالة الهندية لفيروس كورونا

6087f8334c59b77fb54f2f2d

بنغلاديش توافق على استخدام 'سبوتنيك V' في الحالات الطارئة