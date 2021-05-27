ولايات أمريكية تبتكر أساليب جديدة لتشجيع المواطنين على تلقي لقاح كورونا

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الرسمية في ولاية أوهايو الأمريكية عن تنظيم مسابقة "لوتو" خاصة بالمواطنين الذين تم تطعيمهم بلقاحات ضد فيروس كورونا المستجد.



وذكرت مصادر إعلام روسية في تقرير لها أن المسابقة تم ابتكارها لجذب الناس لأخذ اللقاح في ولاية أوهايو الأمريكية.

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وأشار التقرير إلى أن السلطات المحلية ستعلن عن فائز واحد كل يوم أربعاء لمدة خمسة أسابيع. مؤكدة عن "تقدم ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص للمشاركة في اليانصيب".



وبعد نجاح الفكرة، قررت عدة ولايات أمريكية تطبيق الفكرة ذاتها ومن بينها ولاية ماريلاند ونيويورك وكولورادو.



وفي السياق نفسه، تقوم ولايات أمريكية أخرى بابتكار طرق أخرى لحث السكان على تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا ومنها ولايات تقدم حوافز مالية (100 دولار لكل ملقح).

المصدر-سبوتنيك