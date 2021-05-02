السعودية: تسجيل 200 ألف شخص يوميا للحصول على مواعيد تلقي لقاح كورونا

الوكيل الإخباري - قال وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة إن المملكة اقتربت من تقديم 9.5 مليون لقاح مضاد لكورونا للمواطنين، مشيرا إلى أنه يتم تسجيل 200 ألف شخص يوميا للحصول على مواعيد تلقي اللقاح.

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وفي تصريح خلال الجلسة الحوارية بمناسبة الذكرى الخامسة لإطلاق "رؤية السعودية 2030"، أشار الربيعة إلى أن "المواطنين عبر التطبيق يحصلون على مواعيد إجراء فحص كورونا، ويوميا نسجل أكثر من 30 ألف موعد عبر التطبيق والنتائج ترسل إلكترونيا بشكل يومي للمواطنين".



وأضاف أنه "يوميا نسجل قرابة 200 ألف شخص للحصول على مواعيد لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا عبر هذا التطبيق".



ولفت إلى أن "المملكة اقتربت من تقديم 9.5 مليون لقاح للمواطنين".



وعن توفير الخدمة الصحية المتكاملة للمواطن السعودي، أشار إلى أن "كل مواطن سيكون مرتبطا بتجمع صحي، والتجمع مسؤول عن توفير الخدمة".



وأضاف: "نريد أن نقدم خدمة صحية استباقية وبسهولة كاملة".



واعتبر أن "ما حدث من تطور في القطاع الصحي في السنوات الخمس الماضية ساهم بشكل كبير في التعامل مع جائحة كورونا بفاعلية عالية".



وأشار إلى أن "مواطنين سعوديين استفادوا من الاستشارات الطبية عن بعد عبر تطبيق (صحة) وهم خارج المملكة".



وأضاف أن تطبيق "صحة" أتاح سهولة الحصول على الخدمات الصحية عن بعد دون الحاجة للذهاب إلى المستشفيات.

روسيا اليوم