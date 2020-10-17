ولاية أسترالية تتغلب على كورونا

الوكيل الإخباري - في أدنى مستوى منذ مطلع شهر يونيو، سجلت ولاية فيكتوريا الأسترالية حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا، اليوم السبت.



وتخضع مدينة ملبورن عاصمة الولاية لأشد إجراءات عزل عام منذ ثلاثة أشهر، ويعتزم دانيال أندروز، رئيس حكومة الولاية عرض خطط تخفيف القيود، يوم غد الأحد.

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وقالوا مسؤولو الولاية، وهي بؤرة انتشار الوباء في أستراليا، إنهم سيخففون قيود العزل عندما يقل متوسط العدد اليومي للإصابات عن خمس حالات على مدار أسبوعين.

المصدر : روسيا اليوم

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