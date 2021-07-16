الجمعة 16-07-2021
الوكيل الاخباري

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1525 شخصاً تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا في الأردن

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الجمعة، 16-07-2021 11:52 ص

1525 شخصاً تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا في الأردن

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 الوكيل الإخباري - قال الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي، الجمعة، إن 1525 شخصاً تلقوا جرعة ثالثة "معززة" من اللقاح الواقي من فيروس كورونا خلال يومين.اضافة اعلان


وكشف لـ "المملكة"، عن تلقي 860 شخصاً للجرعة المعززة في اليوم الأول و665 شخصاً في اليوم الثاني من أصل 5 آلاف شخص سجلوا لتلقي الجرعة المعززة".

ولفت البلبيسي إلى أنه يتم دراسة موعد ثالث جديد لإعطاء جرعة معززة من لقاح فيروس كورونا بعد العيد، وفتح مراكز في أقاليم الشمال والجنوب والوسط في حال ارتفاع الإقبال.

وأعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، أنها ستقوم بإعطاء "جرعة معززة" من لقاح فايزر-بيونتك لمن تلقى جرعتين من مطعوم سينوفارم الصيني، وذلك "للمواطنين الذين سجلوا على منصة استقبال طلبات الأردنيين المقيمين والعاملين في الخارج لغايات الدخول إلى بعض الدول".

وبشأن متحورات فيروس كورونا، بيّن وجود 392 إصابة بالمتحورات في المملكة 90% منها "دلتا"، مؤكداً أن سلالة "دلتا" هي السائدة في الأردن.

 




 

 


 

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