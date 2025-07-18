السبت 2025-07-19 12:45 ص
 

بيان هام وقرار صادر عن الرئيس السوري أحمد الشرع

الرئيس السوري أحمد الشرع
الرئيس السوري أحمد الشرع
 
الجمعة، 18-07-2025 11:15 م
الوكيل الإخباري- أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء اليوم، بياناً رسمياً تناول فيه التطورات المتسارعة في جنوب البلاد، لاسيما في محافظة السويداء، مؤكداً حرص الدولة على حفظ السلم الأهلي ووحدة أبناء الوطن بمختلف أطيافهم.اضافة اعلان


وقال الرئيس الشرع في البيان: "إن الأحداث المؤسفة التي شهدناها مؤخراً تعود إلى محاولات مجموعات خارجة عن القانون فرض أمر واقع باستخدام السلاح، وهو ما نرفضه تماماً ونواجهه بحزم عبر الوسائل القانونية لا منطق الفوضى أو الانتقام".

وأضاف: "ننطلق في موقفنا من الحرص على النسيج الوطني، وندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب صوت العقل والحوار، بما يحقن الدماء ويحمي المدنيين، دون تمييز بين مكونات المجتمع، سواء من الطائفة الدرزية أو من العشائر والبدو".

وأكد الرئيس أن سوريا كانت وستبقى دولة لجميع أبنائها، وأن المؤسسات المختصة تعمل على إرسال قوة أمنية مدرّبة لفض الاشتباك وإعادة الاستقرار، بالتوازي مع مسارات سياسية جادة لاحتواء التوترات.

وختم الرئيس الشرع بيانه قائلاً: "الهجوم على العائلات الآمنة والتعدي على كرامة الناس أمر مدان ومرفوض، ولا يمكن تبريره تحت أي ذريعة، وسنرد على التعدي بالعدالة ونحمي القانون بالقانون".
 
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

عربي ودولي الحوثي: استهدفنا مطار اللد بصاروخ باليستي فرط صوتي

تربية لواء الوسطية تختتم فعاليات النادي الصيفي

أخبار محلية تربية لواء الوسطية تختتم فعاليات النادي الصيفي

تعبيرية

الطقس تحذير من تدني الرؤية فجر السبت بسبب الضباب في هذه المناطق

الرئيس السوري أحمد الشرع

عربي ودولي بيان هام وقرار صادر عن الرئيس السوري أحمد الشرع

روسيا: تصريحات زيلينسكي عن زيادة زخم المفاوضات إشارة إيجابية

عربي ودولي روسيا: تصريحات زيلينسكي عن زيادة زخم المفاوضات إشارة إيجابية

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية الجيش يحبط محاولة تسلل شمال المملكة .. تفاصيل

اسطنبول

منوعات جريمة مروعة تهز الشارع التركي وتكشف مفاجأة عن الجاني

الدكتور محمد أحمد الجراروة

أخبار محلية من الرمثا إلى سيدني .. أردني يقود الاستخبارات الأسترالية



 
 





الأكثر مشاهدة