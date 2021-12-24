الجمعة 24-12-2021
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الجمعة، 24-12-2021 02:58 م

3288 وفاة جديدة بكورونا في أمريكا خلال 24 ساعة

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الوكيل الاخباري - ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة بواقع 3288 وفاة على الأقل، امس الخميس، ليصل الإجمالي إلى 818073.

كما ارتفعت حالات الإصابة بما لا يقل عن 230456، لتصل إلى 51.85 مليون إصابة مقارنة مع 51.62 مليون حالة الأربعاء، وفقاً لإحصاء أجرته رويترز.

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وساعد وباء كورونا في خفض متوسط الأعمار المتوقع في أمريكا إلى 77 عاما في عام 2020، ما يقل بنحو 1.8 عام عن متوسط الأعمار في 2019.


وكان المركز الوطني للإحصاءات الصحية، قد أعلن أن وباء كورونا، الذي أضيف حديثا إلى قائمة الأسباب، كان ثالث أكبر سبب للوفاة، وهو مسؤول عن أكثر من 10% من إجمالي 3.4 مليون حالة وفاة مسجلة في الولايات المتحدة في عام 2020.

العين الاخبارية

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