389 وفاة جديدة بكورونا في روسيا

الوكيل الاخباري- أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأربعاء، في تقريرها اليومي، عن تسجيل 19768 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 18648 إصابة في اليوم السابق، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 25% من المرضى الجدد.

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وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، ويعود أكبر عدد منها (5826 إصابة) إلى العاصمة موسكو.



وشهدت حصيلة ضحايا الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في روسيا زيادة يومية غير مسبوقة أيضا برصد السلطات الصحية 389 حالة وفاة جديدة ناجمة عن العدوى خلال آخر 24 ساعة (مقابل 355 وفاة في اليوم السابق).



وارتفع إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة بواقع 1.2% خلال الساعات الـ24 الماضية وأصبح مليون و693454 إصابة، منها 29217 حالة وفاة و397306 حالات نشطة (ما يمثل زيادة بـ3812 حالة نشطة منذ أمس).



وتماثل 15567 مريضا للشفاء من الفيروس في روسيا خلال اليوم الأخير، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين مليون و266931 شخصا.



وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 62.4 مليون فحص مخبري لتشخيص الإصابات بكورونا (491 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة)، ولا يزال أكثر من 402 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.



وتسعى الحكومة الروسية إلى إطلاق حملة تطعيم جماعي ضد كورونا في البلاد أواخر الشهر الجاري.



وسجلت روسيا رسميا حتى اليوم لقاحين مضادين لكورونا، ومن المتوقع أن يتم تسجيل لقاح ثالث قريبا.

المصدر: روسيا اليوم



