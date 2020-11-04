الأربعاء 04-11-2020
الوكيل الاخباري

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 18 فلسطينيا

وزارة التربية تعتذر عن استقبال المراجعين غدا

الربابعة للوكيل : أعمار الممرضين وعزيمتهم ساهمت في مواجهة كورونا

أمانة عمان للوكيل : كاميرات لرصد مخالفات باص عمان - فيديو

الحموري: 30 مستشفى خاصا ستشارك بعلاج مصابي كورونا

الغذاء والدواء : الختم الخاص على تنكات زيت الزيتون يؤكد جودته

مهيدات للوكيل : سنضع تسعيرة للقفازات - فيديو

كندا تسجل 244935 إصابة بكورونا منذ بداية الوباء

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

أسعار الذهب الأربعاء 4/11/2020




الأربعاء، 04-11-2020 11:29 ص

389 وفاة جديدة بكورونا في روسيا

112020411316432963127


الوكيل الاخباري-  أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأربعاء، في تقريرها اليومي، عن تسجيل 19768 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 18648 إصابة في اليوم السابق، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 25% من المرضى الجدد.

اضافة اعلان

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، ويعود أكبر عدد منها (5826 إصابة) إلى العاصمة موسكو.


وشهدت حصيلة ضحايا الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في روسيا زيادة يومية غير مسبوقة أيضا برصد السلطات الصحية 389 حالة وفاة جديدة ناجمة عن العدوى خلال آخر 24 ساعة (مقابل 355 وفاة في اليوم السابق).


وارتفع إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة بواقع 1.2% خلال الساعات الـ24 الماضية وأصبح مليون و693454 إصابة، منها 29217 حالة وفاة و397306 حالات نشطة (ما يمثل زيادة بـ3812 حالة نشطة منذ أمس).


وتماثل 15567 مريضا للشفاء من الفيروس في روسيا خلال اليوم الأخير، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين مليون و266931 شخصا.


وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 62.4 مليون فحص مخبري لتشخيص الإصابات بكورونا (491 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة)، ولا يزال أكثر من 402 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.


وتسعى الحكومة الروسية إلى إطلاق حملة تطعيم جماعي ضد كورونا في البلاد أواخر الشهر الجاري.


وسجلت روسيا رسميا حتى اليوم لقاحين مضادين لكورونا، ومن المتوقع أن يتم تسجيل لقاح ثالث قريبا.

 

المصدر: روسيا اليوم 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

ألمانيا: 151 وفاة جديدة بكورونا

000_1Q00AC_797413_highres

البرازيل: 243 وفاة و11843 اصابة جديدة بكورونا

0445ffae-8813-448b-8a6d-9ac6e13367ce_16x9_1200x676

الهند: 514 وفاة و 46 ألف إصابة جديدة بكورونا

3b5820c8e83b4db37be50a0fd39e9ce0

كندا تسجل 244935 إصابة بكورونا منذ بداية الوباء

tunisie-wmc-directinfo-almasdar-coronavirus-covid19_8

الصين تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قفزة

بريطانيا.. قفزة كبيرة بعدد وفيات كورونا خلال يوم

أخبار متعلقة
image-3-1500x9999-c

الإصابات اليومية بكورونا في روسيا تتخطى الـ13 ألفا

16124988591600715408

روسيا تسجل 201 وفاة و 12126 إصابة جديدة بفيروس كورونا

244840

روسيا: 191 وفاة جديدة بكورونا

h_56370967

عمدة موسكو: وضع كوفيد-19 في العاصمة يتغير ولكن ليس نحو الأفضل

127-142142-image_15ee5fa36287b9

202 وفاة جديدة بكورونا في روسيا

52769934_304

ارتفاع إصابات كورونا قد يدفع روسيا لإغلاق حدودها مُجددا