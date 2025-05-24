اعتمد عليه يوميا -5 فوائد مثالية لغسل الوجه بالماء المالح

الوكيل الإخباري- يستخدم العديد من الأشخاص وصفات طبيعية للعناية بالبشرة، ومن أبرزها غسل الوجه بالماء المالح، لكن ما مدى فعالية هذه الطريقة؟ موقع verywellhealth استعرض أبرز الفوائد المحتملة لهذا الروتين التجميلي، والتي نُشرت عبر "الكونسلتو"، وهي كالتالي:

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1. تقشير البشرة

الماء المالح يعمل كمقشر طبيعي، يزيل خلايا الجلد الميتة المتراكمة، ما يمنح البشرة مظهرًا أكثر نعومة وإشراقًا.

2. المساعدة في علاج الأكزيما

يحتوي الماء المالح على معادن مثل المغنيسيوم والزنك والكالسيوم، والتي قد تُخفف من حكة وتقشر الجلد الناتجة عن الأكزيما، من خلال تقليل الالتهاب وتعزيز حاجز الجلد.

3. تخفيف أعراض الصدفية

الاستحمام بالمياه المالحة، خاصة مياه البحر أو البحر الميت، قد يخفف من أعراض الصدفية عند دمجه مع العلاج الضوئي، إذ يُقلل الالتهاب ويُحسّن رطوبة الجلد.

4. تأثيرات مضادة للشيخوخة

الملح يُقلل التجاعيد والبقع ويُحسن مظهر البشرة عموماً من خلال التقشير وتقوية الحاجز الجلدي، ما يجعله شائعًا في المنتجعات الصحية.

5. تقليل حب الشباب الخفيف

بفضل خصائصه المضادة للميكروبات، قد يُساعد الماء المالح في محاربة البكتيريا وتقليل الالتهاب المرتبط بحب الشباب، لكن يجب الحذر لأنه قد يسبب تهيجًا لبعض أنواع البشرة.



تنبيه: رغم الفوائد المحتملة، يُفضل استشارة طبيب الجلدية قبل استخدام الماء المالح بانتظام، خاصة لأصحاب البشرة الحساسة أو من يعانون من مشاكل جلدية مزمنة.