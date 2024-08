اكسسوارات يمكن تنسيقها مع اللون الازرق - صور

الوكيل الإخباري- عند التفكير في الأساسيات التي يجب وضعها داخل حقيبة Aquazzura، خاصة الحقيبة ذات اللون الأزرق الأنيق، فمن المهم تحقيق التوازن بين الأداء الوظيفي والأناقة. إليكِ هذا الدليل المميز لمساعدتك في تجهيز هذه الحقيبة بكل الضروريات من إكسسوارات ومستحضرات تجميل وعطور وغيرها... ركّزي على تناغم الأزرق الذي يُعدّ لون الصيف بشكل أساسي.









Get the Look

لا تفوّتي فرصة التألق بالفستان الأزرق هذا الصيف. ولكي تحصلي على تناغم رائع، ننصحك بأن تعتمدي إكسسوارات من تدرّجاته نفسها أو أفتح قليلاً لكي تعبّري عن حسّك الأنيق في عالم الأزياء. هذا الطابع هو موضة الموسم بامتياز.