اكسسوارات يمكن تنسيقها مع اللون الازرق - صور

لا تفوّتي فرصة التألق بالفستان الأزرق هذا الصيف. ولكي تحصلي على تناغم رائع، ننصحك بأن تعتمدي إكسسوارات من تدرّجاته نفسها أو أفتح قليلاً لكي تعبّري عن حسّك الأنيق في عالم الأزياء. هذا الطابع هو موضة الموسم بامتياز.
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