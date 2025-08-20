الأردن وروسيا يوقعان اتفاقية تعفي مواطني البلدين من التأشيرة

الوكيل الإخباري- وقع الأردن وروسيا، الأربعاء، اتفاقية مشتركة بشأن إعفاء مواطني البلدين من التأشيرة، بهدف تمكين البلدين من تعزيز التبادلات الإنسانية، وتشجيع السياحة، وتوسيع الروابط التجارية الثنائية.

جاء ذلك وفق ما أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف خلال تصريحات مشتركة، في موسكو،



مجلس الوزراء وافق، الأحد الماضي، على اتفاقية بين الحكومة وحكومة دولة روسيا الاتحاديَّة بشأن الإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة لمواطني البلدين، وذلك في إطار تعزيز علاقات التَّعاون الثُّنائي بين البلدين، وفتح آفاق جديدة لخدمة المصالح المشتركة لهما.