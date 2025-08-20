الأردن وروسيا يوقعان اتفاقية تعفي مواطني البلدين من التأشيرة

جاء ذلك وفق ما أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف خلال تصريحات مشتركة، في موسكو،
مجلس الوزراء وافق، الأحد الماضي، على اتفاقية بين الحكومة وحكومة دولة روسيا الاتحاديَّة بشأن الإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة لمواطني البلدين، وذلك في إطار تعزيز علاقات التَّعاون الثُّنائي بين البلدين، وفتح آفاق جديدة لخدمة المصالح المشتركة لهما.
وقال الصفدي إن المباحثات مع لافروف شملت الأوضاع في الشرق الأوسط وسبل وقف إطلاق النار في غزة.
-
أخبار متعلقة
-
10.3 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان
-
الأردن يواصل إيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة
-
الجامعة الهاشمية تطلق خدمات رقمية جديدة لتعزيز جودة خدماتها
-
"المتقاعدين العسكريين" تسيّر الرحلة الثالثة للعمرة
-
وزير الثقافة :استراتيجية الوزارة ساهمت في تأهيل 2000 متدرب ومتدربة في مراكز تدريب الفنون
-
الملك يؤكد للرئيس الفرنسي ضرورة تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار
-
وزير الخارجية الروسي يكشف عن منح الأردن 1500 منحة دراسية
-
بلدية معان تستأنف أعمال الذبح بمسلخها بعد انتهاء أعمال الصيانة