رفع الرموش.. تقنية تمنح عينيك جاذبية دون عناء

الوكيل الإخباري- تقنية رفع الرموش (Lash Lift) أصبحت اليوم واحدة من أكثر الطرق طلبًا للحصول على إطلالة طبيعية وجذابة دون الحاجة للماسكارا أو الإكستنشن، وهي تتماشى تمامًا مع التوجّه العصري في عالم الجمال الذي يركّز على تعزيز الملامح الطبيعية بدلًا من إخفائها أو تغييرها.

إليكِ ملخصًا شاملاً لكل ما تحتاجين معرفته:

✅ ما هي تقنية رفع الرموش؟

رفع الرموش هو علاج تجميلي شبه دائم يعيد تشكيل رموشكِ الطبيعية من الجذور، عبر تجعيدها للأعلى لتبدو:

أطول

أكثر كثافة

وأجمل مظهرًا

وكل ذلك بدون أي إضافات صناعية.



⏱ كم تستغرق الجلسة؟

حوالي 45 دقيقة إلى ساعة، وتتم على يد أخصائي تجميل محترف.



🧪 خطوات الجلسة الأساسية:

تنظيف الرموش بالكامل من الزيوت والمكياج.

وضع درع سيليكون أو قالب فوق الجفن لتشكيل الرموش عليه.

تطبيق محلول رفع يعمل على تليين الشعر.

تجعيد الرموش وتثبيتها بالشكل المطلوب.

(اختياري): صبغ الرموش لتبدو داكنة وكثيفة أكثر.

تغذية الرموش بمصل مرطّب لحمايتها ولمعانها.



🌟 مميزات رفع الرموش:

نظرة واسعة ومشرقة دون ماكياج.

تدوم من 6 إلى 8 أسابيع.

لا تحتاج لصيانة دورية مثل الإكستنشن.

مناسبة لكل أنواع الرموش تقريبًا.

مقاومة للماء والعرق — مثالية للصيف والعطلات.



⚠️ متى لا تناسبك هذه التقنية؟

إذا كانت رموشكِ قصيرة جدًا أو خفيفة للغاية.

في حال وجود تحسس من مستحضرات التجميل أو المواد الكيميائية.

إن كنتِ تعانين من التهابات أو أمراض في العين.

لا يُنصح بها أثناء الحمل، حيث تكون الرموش أكثر حساسية.



💡 نصائح للعناية بعد الجلسة:

تجنّبي الماء والبخار على العين لمدة 24 ساعة بعد الجلسة.

لا تستخدمي الماسكارا المقاومة للماء لأنها قد تُضعف التأثير.

حافظي على ترطيب الرموش بمصل خاص أو زيت خفيف (مثل زيت الخروع).

أعيدي العلاج بعد 6-8 أسابيع فقط، لإعطاء الرموش فرصة للراحة.



💬 هل رفع الرموش مؤلم؟

لا، الإجراء غير مؤلم إطلاقًا. بعض الأشخاص قد يشعرون بوخز خفيف أو انزعاج بسيط خلال تطبيق المحاليل، لكن الجلسة مريحة في المجمل.



💸 كم تكلفة رفع الرموش تقريبًا؟

تختلف الأسعار حسب الموقع وخبرة الفني، ولكن تتراوح غالبًا بين:

30 إلى 80 دولارًا للجلسة.

وقد تُضاف تكلفة الصبغ (10-20 دولارًا إضافية).



✨ هل يناسبني رفع الرموش؟

إذا كنتِ تبحثين عن جمال طبيعي بلا جهد يومي ومللتِ من الماسكارا أو الإكستنشن، فالإجابة: نعم!

ولكن من الأفضل دائمًا تجربة اختبار حساسية قبل الموعد بـ24 ساعة، خصوصًا إن كانت بشرتكِ أو عينيكِ حساسَتَين.