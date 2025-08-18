طريقة آمنة وسهلة لإزالة أظافر الأكريليك في المنزل دون تلف

الوكيل الإخباري- تُعدّ أظافر الأكريليك من أشهر تقنيات التجميل التي تمنح مظهرًا أنيقًا وطويل الأمد، إلا أن إزالتها قد تكون صعبة وتُعرض الأظافر الطبيعية للتقصف والجفاف. ولتفادي ذلك، نشر موقع Hello خطوات بسيطة وآمنة لإزالتها في المنزل دون إلحاق الضرر بالظفر الطبيعي.

الأدوات المطلوبة:

مقص أظافر

مبرد

مزيل طلاء أظافر (أسيتون)

فازلين

كرات قطن

ورق ألومنيوم



خطوات الإزالة:

قص الطول الزائد:

ابدئي بقص الأظافر الأكريليك حتى تقترب من طول الظفر الطبيعي لتسهيل الإزالة.

نقع الأظافر:

أزيلي بقايا الطلاء، ثم ضعي فازلين حول الأظافر لحماية الجلد. بلّلي كرات القطن بالأسيتون، وضعيها على الأظافر، ثم لفيها بورق الألومنيوم لمدة 20–30 دقيقة.

إزالة الأكريليك بلطف:

بعد مرور الوقت، أزيلي الورق والقطن، ثم قشّري الأكريليك بلطف دون عنف، باستخدام أداة مناسبة.

الترطيب والعناية:

اشطفي الأظافر، ثم دلّكيها بزيت طبيعي أو فازلين لاستعادة الترطيب ومنع التشقق.