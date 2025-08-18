الإثنين 2025-08-18 10:57 ص
 

طريقة آمنة وسهلة لإزالة أظافر الأكريليك في المنزل دون تلف

ةةىة
تعبيرية
 
الإثنين، 18-08-2025 10:40 ص

الوكيل الإخباري-   تُعدّ أظافر الأكريليك من أشهر تقنيات التجميل التي تمنح مظهرًا أنيقًا وطويل الأمد، إلا أن إزالتها قد تكون صعبة وتُعرض الأظافر الطبيعية للتقصف والجفاف. ولتفادي ذلك، نشر موقع Hello خطوات بسيطة وآمنة لإزالتها في المنزل دون إلحاق الضرر بالظفر الطبيعي.

اضافة اعلان


الأدوات المطلوبة:
مقص أظافر
مبرد
مزيل طلاء أظافر (أسيتون)
فازلين
كرات قطن
ورق ألومنيوم


خطوات الإزالة:
قص الطول الزائد:
ابدئي بقص الأظافر الأكريليك حتى تقترب من طول الظفر الطبيعي لتسهيل الإزالة.
نقع الأظافر:
أزيلي بقايا الطلاء، ثم ضعي فازلين حول الأظافر لحماية الجلد. بلّلي كرات القطن بالأسيتون، وضعيها على الأظافر، ثم لفيها بورق الألومنيوم لمدة 20–30 دقيقة.
إزالة الأكريليك بلطف:
بعد مرور الوقت، أزيلي الورق والقطن، ثم قشّري الأكريليك بلطف دون عنف، باستخدام أداة مناسبة.
الترطيب والعناية:
اشطفي الأظافر، ثم دلّكيها بزيت طبيعي أو فازلين لاستعادة الترطيب ومنع التشقق.

 

اليوم السابع 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

هنةو

المرأة والجمال قبل السباحة... 6 خطوات أساسية لحماية شعرك من التلف

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

أخبار محلية مشروع التكايا الأردني بغزة قدم أكثر من مليون وجبة ساخنة منذ بداية الأزمة

نهتنهه

طب وصحة بعد ضغط الامتحانات.. 7 عادات بسيطة تساعد طلاب الثانوية العامة على استعادة النشاط

تع

المرأة والجمال 5 أقنعة طبيعية فعالة لمحاربة التجاعيد واستعادة نضارة البشرة

ةةىة

المرأة والجمال طريقة آمنة وسهلة لإزالة أظافر الأكريليك في المنزل دون تلف

شاب يعرض علب مساعدات إنسانية

فلسطين العفو الدولية تتهم إسرائيل باتباع سياسة تجويع متعمدة في غزة

تات

منوعات 4 نصائح لاختيار الحقيبة المدرسية المثالية قبل العودة إلى المدارس

إدارة السير

أخبار محلية ضبط سرعات تجاوزت ضعف المقررة على الطرق الخارجية



 
 





الأكثر مشاهدة