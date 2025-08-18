طريقة آمنة وسهلة لإزالة أظافر الأكريليك في المنزل دون تلف

الأدوات المطلوبة:
مقص أظافر
مبرد
مزيل طلاء أظافر (أسيتون)
فازلين
كرات قطن
ورق ألومنيوم
خطوات الإزالة:
قص الطول الزائد:
ابدئي بقص الأظافر الأكريليك حتى تقترب من طول الظفر الطبيعي لتسهيل الإزالة.
نقع الأظافر:
أزيلي بقايا الطلاء، ثم ضعي فازلين حول الأظافر لحماية الجلد. بلّلي كرات القطن بالأسيتون، وضعيها على الأظافر، ثم لفيها بورق الألومنيوم لمدة 20–30 دقيقة.
إزالة الأكريليك بلطف:
بعد مرور الوقت، أزيلي الورق والقطن، ثم قشّري الأكريليك بلطف دون عنف، باستخدام أداة مناسبة.
الترطيب والعناية:
اشطفي الأظافر، ثم دلّكيها بزيت طبيعي أو فازلين لاستعادة الترطيب ومنع التشقق.
-
أخبار متعلقة
-
5 أقنعة طبيعية فعالة لمحاربة التجاعيد واستعادة نضارة البشرة
-
رفع الرموش.. تقنية تمنح عينيك جاذبية دون عناء
-
تعلّمي سر المكياج المتوهّج لإطلالة طبيعية آسرة
-
أفضل منتجات التجميل لروتين صيفي ينعش بشرتك
-
صابون الكركم.. 8 فوائد مذهلة لبشرة أكثر إشراقاً وجمالاً
-
أفضل 5 مناطق.. يمكن علاجها بجلسات تجميد الدهون
-
هل تبحثين عن عينين أكثر شباباً؟.. اكتشفي سر المظهر الأكثر حيوية
-
لرقبة أكثر شباباً.. تمارين سهلة لشدّ الجلد ومنع الترهل