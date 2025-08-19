صيحات جمالية ستشهد انتشاراً واسعاً في خريف 2025

الوكيل الإخباري- خريف 2025 يحمل صيحات جمال تجمع بين الجرأة والبساطة، مع تركيز على الستايل الشخصي والتقنيات المستدامة.

أبرز الصيحات:

البشرة: "بشرة السحابة" بتأثير شبه مات ولمسة ندى على الخدين، مع أحمر خدود بودرة ناعم وتقنيات دمج البرونزر.

العيون: رسمات غرافيكية، ظلال معدنية لامعة، عيون دخانية بأسلوب الغرانج، وعودة قوية للظلال الزرقاء. كما تبرز ظلال لؤلؤية تُوضع بالأصابع لمظهر ناعم.

الشفاه: عودة تحديد الشفاه بأسلوب التسعينيات مع خطوط حادة وألوان مثل الوردي الخشبي، الشوكولاتة، والبنفسجي الباهت.

تسريحات الشعر: عفوية وطبيعية، مثل ذيل الحصان غير المرتب والضفائر الواسعة.

العناية بالبشرة والجسم: أسلوب شامل وبسيط مع منتجات متعددة الفوائد تحتوي على سيراميدات وببتيدات وحمض الهيالورونيك، إلى جانب استخدام الذكاء الاصطناعي لخدمات عناية مخصصة، وتركيز متزايد على الترطيب والتقشير باستخدام مكونات طبيعية.



هذه الصيحات تجمع بين الأصالة والابتكار لتمنح إطلالة متجددة ومتوازنة لموسم خريف 2025.