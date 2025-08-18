5 أقنعة طبيعية فعالة لمحاربة التجاعيد واستعادة نضارة البشرة

1. قناع الأفوكادو والعسل
الطريقة: اهرسي نصف ثمرة أفوكادو مع ملعقة كبيرة من العسل، وضعي المزيج على وجه نظيف لمدة 15–20 دقيقة.
الفائدة: يرطّب الأفوكادو البشرة بعمق، بينما يعمل العسل كمضاد قوي للأكسدة.
2. قناع الشاي الأخضر مع فيتامين E
الطريقة: امزجي كوبًا من الشاي الأخضر الفاتر مع بضع قطرات من زيت فيتامين E، وطبّقيه على البشرة بحركات دائرية.
الفائدة: يهدئ الشاي الأخضر البشرة ويقلل الالتهاب، بينما يعزز فيتامين E تجديد الخلايا.
3. قناع الزبادي والليمون
الطريقة: اخلطي ملعقتين من الزبادي مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون، واتركيه على الوجه 15 دقيقة.
الفائدة: يعمل الليمون على توحيد لون البشرة، فيما يرطّبها الزبادي ويقلل التجاعيد.
4. قناع زيت جوز الهند وجل الصبار
الطريقة: امزجي كميات متساوية من زيت جوز الهند وجل الصبار، ودلكي المزيج على البشرة.
الفائدة: ينعّم زيت جوز الهند البشرة، ويساعد الصبار على تهدئة التهيج وتجديد الخلايا.
5. قناع الشوفان والعسل
الطريقة: اخلطي الشوفان المطحون مع العسل حتى تحصلي على عجينة، ثم دلكيها على الوجه بحركات دائرية واشطفيه.
الفائدة: يقشّر الشوفان البشرة بلطف، ويمنحها العسل ترطيبًا ونعومة.
-
أخبار متعلقة
-
قبل السباحة... 6 خطوات أساسية لحماية شعرك من التلف
-
طريقة آمنة وسهلة لإزالة أظافر الأكريليك في المنزل دون تلف
-
رفع الرموش.. تقنية تمنح عينيك جاذبية دون عناء
-
تعلّمي سر المكياج المتوهّج لإطلالة طبيعية آسرة
-
أفضل منتجات التجميل لروتين صيفي ينعش بشرتك
-
صابون الكركم.. 8 فوائد مذهلة لبشرة أكثر إشراقاً وجمالاً
-
أفضل 5 مناطق.. يمكن علاجها بجلسات تجميد الدهون
-
هل تبحثين عن عينين أكثر شباباً؟.. اكتشفي سر المظهر الأكثر حيوية