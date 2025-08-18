الإثنين 2025-08-18 10:57 ص
 

5 أقنعة طبيعية فعالة لمحاربة التجاعيد واستعادة نضارة البشرة

الإثنين، 18-08-2025 10:43 ص

الوكيل الإخباري-   مع التقدم في العمر والتعرض المستمر لأشعة الشمس، تبدأ البشرة في فقدان مرونتها ورطوبتها، ما يسرّع ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة. ولمواجهة هذه التغيّرات، نشر موقع Boldsky مجموعة من الوصفات الطبيعية التي تساعد في تعزيز نضارة البشرة والحفاظ على إشراقتها.

1. قناع الأفوكادو والعسل
الطريقة: اهرسي نصف ثمرة أفوكادو مع ملعقة كبيرة من العسل، وضعي المزيج على وجه نظيف لمدة 15–20 دقيقة.
الفائدة: يرطّب الأفوكادو البشرة بعمق، بينما يعمل العسل كمضاد قوي للأكسدة.


2. قناع الشاي الأخضر مع فيتامين E
الطريقة: امزجي كوبًا من الشاي الأخضر الفاتر مع بضع قطرات من زيت فيتامين E، وطبّقيه على البشرة بحركات دائرية.
الفائدة: يهدئ الشاي الأخضر البشرة ويقلل الالتهاب، بينما يعزز فيتامين E تجديد الخلايا.


3. قناع الزبادي والليمون
الطريقة: اخلطي ملعقتين من الزبادي مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون، واتركيه على الوجه 15 دقيقة.
الفائدة: يعمل الليمون على توحيد لون البشرة، فيما يرطّبها الزبادي ويقلل التجاعيد.


4. قناع زيت جوز الهند وجل الصبار
الطريقة: امزجي كميات متساوية من زيت جوز الهند وجل الصبار، ودلكي المزيج على البشرة.
الفائدة: ينعّم زيت جوز الهند البشرة، ويساعد الصبار على تهدئة التهيج وتجديد الخلايا.


5. قناع الشوفان والعسل
الطريقة: اخلطي الشوفان المطحون مع العسل حتى تحصلي على عجينة، ثم دلكيها على الوجه بحركات دائرية واشطفيه.


الفائدة: يقشّر الشوفان البشرة بلطف، ويمنحها العسل ترطيبًا ونعومة.

 

 

اليوم السابع 

 
 
